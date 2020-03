La colombiana Karol G agradece a 'Tusa' y apoya feministas mexicanas

México, 4 mar (EFE).- Después del reconocimiento mundial que 'Tusa' le dio a la cantante Karol G, ahora la colombiana se confiesa agradecida con la canción y contó a Efe que no la podrá superar, pero sabe que puede seguir teniendo éxitos.

Con más de 610 millones de reproducciones en YouTube y 440 millones en Spotify, la canción, una colaboración de la colombiana con la rapera trinitense Nicki Minaj, dejó en la artista una gran responsabilidad que no la dejaba avanzar con nueva música.

'Los primeros dos meses casi me enloquezco porque nada de lo que estaba haciendo me gustaba, mi mente estaba tan presionada de que quería superar 'Tusa' que yo creo que la gente a mi alrededor me odiaba', explicó Karol G (Medellín, 1991).

Con el panorama más abierto y más tranquila que antes, la cantante adelantó que estará de vuelta en abril con un nuevo sencillo en el que explora nuevos ritmos resultado de la respuesta del público en todo el mundo.

'Ahora que ya abrí los ojos tengo expectativas grandísimas, haber entrado a países a los que nunca había entrado me ha hecho recurrir a sonidos muy diferentes. Ya tengo mi nuevo sencillo y no estoy dudosa, no sé si va a ser un éxito o no, pero en mi corazón estoy segura de que es lo que tiene que seguir', relató un tanto emocionada.

Karol está en México para formar parte de los Spotify Awards en donde tendrá una presentación, pero en su paso por este país la cantante se enteró de las marchas y protestas feministas que sucederán en el torno al Día Internacional de la Mujer y se declaró completamente a favor.

'Esa marcha que van a hacer me fascinó, salir a la calle y no solo eso sino eso de decir que al otro día no vamos a salir para que vean qué es un día sin nosotras, me parece bien. Yo estoy de acuerdo, creo que la única manera para hacerse escuchar es cuando todas las voces se vuelven una', expuso.

Karol, quien es una de las exponentes latinas del género urbano del que también forman parte artistas como Becky G y Natti Natasha, confesó que al ser mujer le 'costó un montón más' hacerse un espacio en la música que sus compañeros hombres, pero que ahora las puertas están abiertas para todos.

'Cuando empecé a hacer música urbana estaba convencida de que como no había ninguna mujer iba a ser súper fácil y luego entendí por qué no había nadie, pero ahí tengo que darle todo el crédito a mi papá que siempre me metió en la cabeza que como te vale se te regresa, si te va a valer 100 millones de veces cuando lo consigas se te va a devolver 100 millones de veces más', relató.

La interprete además hizo un llamado a las demás mujeres a confiar en sí mismas y entre sus recuerdos está un consejo que le dio su amigo J Balvin que la ayudó a tomar fuerzas.

'Creo que depende de que la mujer diga: yo puedo. J Balvin un día me dijo: déjese de ver como una mujer, usted es una cantante así que trabaje y un día la gente la va a dejar de ver como eso y va a ser Kalor G', recuerda.

Además, la cantante consideró que el género urbano ha aportado más cosas positivas que negativas, y pidió que el reguetón sea visto de forma más abierta por quienes lo critican.

'Hay una percepción contra el género que ya no debería de existir, hay canciones que yo no escucho, como todo hay cosas buenas y malas. Por mi parte yo le voy a cantar a todo: al amor, al desamor, a la sexualidad sin tapujos para liberar a la mujer y no las voy a hacer quedar mal en ninguna situación', finalizó. EFE

mrl/jmrg/cfa

(foto)

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/39PwRRa). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento