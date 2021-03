La Comisión Constitucional bielorrusa inicia sus labores

Moscú, 31 mar (EFE).- La comisión creada por el presidente Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, para reformar la Constitución de 1994 y aplacar así las protestas antigubernamentales de la oposición, inició este miércoles sus labores y confirmó que presentará sus propuestas antes del próximo 1 de agosto.

'La Comisión Constitucional se reunirá dos veces al mes a fin de que podamos presentar antes del 1 de agosto las propuestas de enmiendas a la Constitución', declaró su presidente, Piotr Miklashévich, citado por la agencia oficial bielorrusa BELTA.

Miklashévich, que encabeza el Tribunal Constitucional de Bielorrusia, indicó que el Centro Nacional de Información Jurídica se encargará de reunir las sugerencias de los ciudadanos, que podrían ser incluidas en las enmiendas, que serán sometidas a referéndum tal y como prometió Lukashenko.

Según dijo el mandatario bielorruso, al frente del país desde hace más de 26 años, las modificaciones constitucionales permitirán una redistribución de las facultades entre los distintos órganos de poder, pero el jefe de Estado conservará amplios poderes.

'El presidente conservará las principales facultades para influir en cualquier decisión, desde arriba hasta abajo', anunció este martes el mandatario.

Lukashenko subrayó que 'sea quien sea el presidente, será un jefe de Estado con amplios poderes', y añadió: 'Si 'deslavamos' al futuro presidente (eso no me atañe a mí), me refiero ante todo a sus facultades, no habrá país, desaparecerá'.

El presidente bielorruso inició un proceso de reforma constitucional en medio de las manifestaciones antigubernamentales que desde hace siete meses exigen su renuncia.

La oposición le acusa de falsificar los resultados de las elecciones presidenciales de agosto pasado para hacerse con su sexto mandato.

Las autoridades bielorrusas han condenado a más de 400 personas por participar en las manifestaciones desde agosto pasado, según informó recientemente la Fiscalía General.

Prácticamente la totalidad de los dirigentes opositores bielorrusos se encuentran prisión o en el exilio.

Este lunes, la Fiscalía General bielorrusa incoó un caso penal contra la líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, y otros disidentes bielorrusos, por preparar supuestamente actos terroristas durante unas protestas antigubernamentales. EFE