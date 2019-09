La comunidad transgénero gana terreno en Kenia

Txell Escolà

Nairobi, 25 sep (EFE).- Se llamaba Andrew, pero desde los 19 años responde al nombre de Audrey. Con sus gafas de cristal amarillo y una leve capa de maquillaje, Audrey es la cara visible de la comunidad transexual en Kenia, que lucha cada día para ser reconocida.

Su activismo la ha llevado a liderar cambios por los derechos de esta minoría a través de su organización Educación y Defensa Transgénero, la única del sector que ha conseguido ser registrada como oenegé por el Gobierno.

Audrey trabaja para que el marcador de género no haga referencia 'a tus genitales sino a tu identidad de género y a tu presentación de género', declara a Efe muy decidida, entre las cuatro paredes rojas del comedor de su casa en la localidad de Limuru, a unos treinta kilómetros de Nairobi.

El cambio de nombre en su documento de identidad keniano fue su primera victoria en los tribunales, pero aún consta bajo el género masculino, ya que para modificarlo necesita 'llevar un informe médico que demuestre el cambio de sexo', explica a Efe.

Sin embargo, ese tipo de operación médica, a la que quería someterse Audrey si bien se la cancelaron en el último momento, no está contemplada bajo la ley keniana.

'Los médicos pueden realizar la cirugía, pero no hay disposiciones legales que permitan que esa persona lo haga. Al final, es una cuestión de discreción entre médico y paciente', apunta Alesandra Ogeta, investigadora y defensora transgénero de la organización comunitaria Jinsiangu en Kenia.

El pasado 22 de julio, Audrey ganó la batalla contra el Consejo Nacional de Exámenes de Kenia (KNEC, por sus siglas en inglés) en el Tribunal de Apelación para cambiar su nombre y su género en los certificados académicos.

Tenía, y sigue teniendo, documentos con el nombre antiguo y otros con el actual y eso le suponía un obstáculo para encontrar trabajo y realizar actividades cotidianas como ingresar dinero en el banco o solicitar una tarjeta de crédito.

Este fue el catalizador que impulsó a Audrey a demandar al KNEC al Tribunal Superior de Nairobi en 2013 por negarse a hacer los cambios en sus certificados académicos, dado que no hay ninguna ley que lo impida, pero la estigmatización tiene aún mucho peso en las instituciones.

'Los jueces me dieron la razón y el KNEC apeló, pero el Tribunal de Apelación ha mantenido la resolución inicial', la cual urge al KNEC a cambiar el nombre y género en un máximo de 45 días, un proceso que ya está en marcha, según cuenta la activista, quien insiste en diferenciar la lucha homosexual de la lucha transgénero.

Audrey denuncia que la falta de conocimiento de la población keniana sobre las personas transgénero acarrea más estigma y discriminación hacia esa comunidad.

Y lamenta que en muchas ocasiones se deba a un tratamiento informativo erróneo por parte de los medios y de las organizaciones LGTBI (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales), que dan pie a un monopolio del discurso homosexual.

'Los liberales dicen 'apoyamos los derechos de los transgénero, la gente no debería ser violada por su orientación sexual, está bien ser gay'. Y yo pienso, ¡pero yo no soy gay! Ser transgénero no tiene nada que ver con mi orientación sexual', explica la activista, bromeando sobre esta incoherencia.

Sin embargo, Audrey valora la actitud de muchos kenianos para escuchar y entender las demandas de los transgénero, situación que Ogeta contrapone con la transfobia existente en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, donde hay 'discriminación y estigma desde el conocimiento', y donde se 'hacen ataques dirigidos'.

La responsable de Educación y Defensa Transgénero se muestra satisfecha con los resultados de su lucha reciente pero asegura que aún queda mucho por hacer: 'A no ser que nos empoderemos nosotros primero y que vayamos a las oficinas del Gobierno y llamemos a la puerta, nada va a cambiar'.

Su fortaleza, forjada por tantos años batallando para ser ella misma, asoma en su determinación y su seguridad mientras habla. 'La vida -subraya- se trata de luchar. Yo estoy hecha de acero, soy una superviviente'.

Para Ogeta, el caso de Audrey es un triunfo de los transgénero en este país que se suma al reciente hito logrado por Jinsiangu para incluir a esa comunidad como población clave en el Marco Estratégico de Kenia para el tratamiento del VIH (virus causante del sida).

Esto significa que el Gobierno considera, desde ahora, a los trans como un grupo que merece un programa específico para combatir la enfermedad.

No hay cifras sobre la prevalencia de VIH en el colectivo transgénero en Kenia pero, según ONU Sida, a nivel mundial las mujeres trans tienen 49 veces más posibilidades de contraer el virus que el resto de la población debido a comportamientos de riesgo, resultado de la marginación social.

El foco en el VIH sirve como mecanismo de entrada en la programación gubernamental: 'a partir de aquí, podremos expandir los servicios que las personas trans necesitan', vaticina Ogeta, que ve el futuro con buenos ojos.

Ambas activistas consideran la aceptación social como base para el progreso y proponen entrar en el imaginario colectivo a través del currículum educativo y de las redes sociales.

'Creo que es necesario focalizar la atención en las comunidades transgénero, ya que el esfuerzo LGTBI nos está fallando', sentencia Audrey. EFE