La confianza de los empresarios es la más baja desde 2009 en Costa Rica

San José, 18 sep (EFE).- La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) informó este miércoles de que el Índice Empresarial de Confianza (IEC) cayó a su nivel más bajo desde tiempos de crisis económica internacional en 2009, mientras que el estancamiento económico del país produce preocupación e incertidumbre.

La Encuesta Trimestral de Negocios Pulso Empresarial, divulgada por la UCCAEP, indicó que el índice de confianza, que mide las expectativas para el tercer trimestre del 2019, se ubicó en un 5,3, en una escala de cero a diez.

Esta cifra es la más baja de la última década. Para el mismo periodo del 2009 la confianza de los empresarios cayó a un 3,5 debido a la crisis económica mundial. Sin embargo, aunque el dato no llega a niveles tan bajos, para los empresarios es preocupante la situación actual del país.

Además, la encuesta revela que los últimos 10 trimestres ha habido una desaceleración paulatina.

"En el 2009 fue una situación externa, ahorita tenemos una combinación: una guerra comercial entre China y EE.UU. que no se daba desde los años 50, también tenemos una convulsión política en Italia, África tremendamente movida, Hong Kong con protestas y más cerca un México con mucha incertidumbre, Guatemala complicada y una Nicaragua muy problemática", afirmó a Efe el presidente de la UCCAEP, Gonzalo Delgado.

Según los empresarios, la caída en la confianza significa que hay una pérdida de optimismo en términos de inversión, y trabajo, por lo que es necesario aprobar proyectos de ley como la regulación de huelgas, así como flexibilidad laboral para contar con un marco legal robusto.

"Aunque hay una desaceleración a nivel mundial, la circunstancia actual a nivel país es en temas de desempleo y crecimiento económico. (...) Nos preocupa la desaceleración de la confianza, que a la postre provoca que no se haga inversión, no se generen más empleos, la gente no gaste, no consuma y los inventarios se acumulen. Son condiciones bastante negativas para toda le economía", expresó a Efe el subdirector ejecutivo de UCCAEP, Jorge Luis Araya.

La encuesta también reveló que un 13 % de empresarios cree que el crecimiento real del producto interno bruto (PIB) en 2019 quedará como lo indicó el Banco Central (en un 2,2 %), en contraposición con un pesimismo más marcado pues un 65 % cree que va ser menor.

En el tema laboral, uno de cada cuatro empresarios dijo que quiere realizar contrataciones de forma permanente y solamente un 8 % dice que hará despidos en su planilla.

El Índice Empresarial de Percepción del segundo trimestre del año de 2019, se situó en 4,7 de un máximo de 10, cifra menor a la del mismo periodo del año pasado estaba en 5,8.

Es la primera vez en casi cinco años, que este indicador está por debajo del nivel de 5,0, lo que refleja que empresarios ya señalan que hay un deterioro en sus actividades, particularmente en algunos sectores donde la disminución de la actividad es sostenido.

En el caso del sector agropecuario suma 10 meses creciendo de forma negativa, el sector comercial tiene cinco meses y construcción cuatro meses.

La encuesta se aplicó entre el 22 de enero y el 31 de julio a 380 empresarios a nivel nacional y cuenta con una confianza del 95 por ciento y un margen de error del 3,5 % por ciento. EFE