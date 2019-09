La corrupción mueve el engranaje del Estado hondureño, según directivo ONG

Germán Reyes

Tegucigalpa, 24 sep (EFE).- La corrupción en Honduras de una manera u otra es la maquinaria que mueve el engranaje del Estado y eso, lastimosamente, lo que produce es mayor desigualdad, dijo en una entrevista con Efe el director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación para una Sociedad mas Justa (ASJ), Lester Ramírez.

'Únicamente las personas que tienen acceso a dinero, a recursos, a poder político, a poder económico, son los que se benefician del Estado y eso ha generado, obviamente, las grandes brechas de desigualdad que tenemos en estos momentos' en Honduras, subrayó Ramírez.

El daño de la corrupción en Honduras se refleja, según Ramírez, en el Barómetro Global de la Corrupción: Latinoamérica y el Caribe 2019, divulgado el lunes por Transparencia Internacional (TI), que dice que el 65 % de los consultados señalaron a la Presidencia como la institución con mayor corrupción, con un incremento de 15 % en comparación con 2017 (50 %), cuando se lanzó la edición anterior del estudio.

Además, el 56 % de unos 1.000 hondureños encuestados señaló al Parlamento como la segunda institución con más altos niveles de corrupción, lo que equivale a un aumento de 13 % ante el 43 % de 2017.

Entre otros delitos de corrupción que destaca el estudio figuran la compra de votos en procesos electorales y el requerimiento de favores sexuales para acceder a un empleo.

'La población percibe que para acceder a los servicios públicos hay que dar soborno, hay que participar en estos arreglos corruptos y eso muestra de que la corrupción es estructural', indicó Ramírez.

Sobre las denuncias de compra de votos en procesos electorales, expresó que eso representa un 'gran daño' y que los hondureños 'no creen en los resultados electorales, no creen en sus Gobiernos, no creen en sus autoridades electas, porque saben que únicamente es una transacción meramente mercantil, de intercambiar el voto por una bolsa de cemento, por una bolsa de víveres, un empleo en muchos casos'.

'Entonces, más que todo es una transacción clientelar, pero realmente no representa el voto un interés ideológico de proponer mejoras para el país, de desarrollar un gobierno que represente los diferentes sectores de la población', recalcó.

La ASJ representa el capítulo Honduras de TI, organismo con el que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, suscribió un acuerdo en 2014 para combatir la corrupción.

En opinión de Ramírez, la democracia hondureña 'está en una recesión, en un declive democrático'.

'Estamos regresando a un modelo muy autoritario, donde tenemos elecciones, pero se manifiesta mucho autoritarismo de parte del presidente de Gobierno, de parte del Congreso Nacional' y ambos poderes 'están totalmente distanciados de las necesidades de la población', acotó.

A manera de ejemplo, Ramírez citó los múltiples cuestionamientos al nuevo Código Penal, que el Parlamento hondureño aprobó en mayo y estaría entrando en vigor el 10 de noviembre, y el impacto que puede tener en materia de combate a la corrupción si los diputados no lo modifican, como proponen diversos sectores sociales.

'Los diputados todavía están muy renuentes a atender estos reclamos y abrir la conversación para que el Código Penal se reforme y quede de una manera que venga a combatir la corrupción', señaló el directivo de la ASJ.

Las múltiples denuncias sobre corrupción en el sector público de Honduras contrastan con la posición del presidente Hernández quien, además del acuerdo con Transparencia Internacional de 2014, en enero de 2016 suscribió otro con la Organización de Estados Americanos (OEA).

El acuerdo con la OEA se concretó con la instalación en Tegucigalpa en abril de 2016 de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la OEA, cuyo mandato finaliza en enero de 2020.

La continuidad de la MACCIH, que exigen diversos sectores y países cooperantes, no está garantizada por el rechazo de algunos sectores, entre ellos diputados del Parlamento hondureño salpicados por denuncias de corrupción hechas por la Misión.

Hernández dijo la semana pasada al Canal Habla Como Habla, de Tegucigalpa, que 'si un funcionario no está haciendo las cosas bien o comete actos de corrupción su despido está como en el banco' (seguro) y que el caso será enviado al Ministerio Público.

'Lo que yo les he dicho a ellos (los funcionarios) es que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. El que ande en malos pasos, el que no esté haciendo las cosas bien, sencillamente no debe tener cabida', subrayó.

Ramírez considera que pese a la existencia de la MACCIH y otros entes que denuncian la corrupción, el flagelo 'no solamente se va a combatir o se va a reducir con la acción punitiva'.

'Se tiene que hacer un trabajo fuerte en materia de educación, pero también un trabajo fuerte desde las élites que concentran el poder y de esa manera logran unidad, que la riqueza se mantenga en pocas manos y de esa manera generan también mucho marginamiento social', apostilló. EFE