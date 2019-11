$!La corrupción, una lacra que pareciera nunca será desterrada de Honduras

HONDURAS ESTARÍA PEOR SIN LA MACCIH

A mediados de octubre, el Parlamento aprobó dos leyes, de las que una, para la oposición política y otros sectores, está propiciando la inmunidad e impunidad, para que los diputados que están siendo investigados se salven de ir a la cárcel en algún momento.

“Con esa ley que recién emitió el Parlamento, la MACCIH no tendría nada que hacer en Honduras, porque las investigaciones en curso, que entiendo andan por 70 expedientes, están en suspenso, y el Ministerio Público no puede interponer requerimientos si antes el Tribunal Superior de Cuentas no emite una opinión de que en este caso particular hay delito o asomo de delitos, y para eso tienen hasta tres años”, indicó a Efe el analista Raúl Pineda.

La ley que para muchos estaría favoreciendo la corrupción desde el poder legislativo, ha sido aprobada cuando restan pocas semanas para que se venza el convenio de creación de la MACCIH, en enero de 2020, sin que hasta ahora se conozca si el Gobierno lo renovará.

Pineda, abogado y exdiputado por el gobernante Partido Nacional, dijo que “hay que renovar el convenio con la MACCIH con la esperanza por que la Corte Suprema de Justicia, por su Sala Constitucional, declare la inconstitucionalidad de esa ley o que el Congreso haga una reforma en el sentido de determinar que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo”.

El analista considera que la MACCIH tiene dos problemas: está condicionada a lo que diga el fiscal general (Óscar Chinchilla), sin poder tomar iniciativas para presentar requerimientos, y con la ley recién aprobada, ni la Misión, ni la UFECIC (Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción), que depende del Ministerio Público, tienen sentido de existir.

“Yo creo que la MACCIH) no hizo su trabajo completamente, pero estaríamos mucho peor sin la MACCIH”, recalcó Pineda.