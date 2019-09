La crisis climática y la lucha por recursos alarman a indígenas del Ártico

Belén Delgado

Roma, 24 sep (EFE).- La crisis climática y la competencia por los recursos del Ártico son dos de las principales preocupaciones de los pueblos autóctonos de esa región, como describe Anne Nuorgam, actual presidenta del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas.

“Nos gustaría que los acuerdos internacionales contemplasen una mejor protección de los indígenas para que puedan vivir de la naturaleza”, afirma en una entrevista con Efe la también integrante del Parlamento Sami de Finlandia, órgano que defiende los intereses de ese pueblo y vela por su cultura.

Está de paso por Roma para participar en un seminario en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre los conocimientos tradicionales y la pesca de los indígenas del Ártico, alrededor de medio millón de personas de más de 40 grupos que representan un 10 % de la población de la zona.

Los samis son uno de ellos y llevan siglos alimentándose a base de pescado, aunque el cambio climático les está poniendo últimamente en aprietos.

“Las aguas de los ríos se han vuelto más cálidas y nuestro conocimiento tradicional ha dejado de ser tan exacto. Antes, por el tiempo y el nivel del agua, sabíamos dónde pescar, pero ahora el pescado no está allí”, sostiene la representante, criada en una familia de pescadores.

El calentamiento del océano también ha reducido las poblaciones de salmón, al tiempo que la capa de hielo ha adelgazado, abriéndose agujeros que han causado más de un ahogamiento.

Parte de ese hielo está bajo tierra y se está derritiendo, motivo por el que –sostiene- desde hace unos años han desaparecido los frutos del bosque que recolectaban, otra de sus actividades junto a la pesca, la caza y la cría de renos.

“La gente ya no puede leer lo que sucede en la naturaleza, puesto que no se comporta igual. Lo normal para nosotros es adaptarnos. No nos queda más remedio que aprender nuevos modos de sobrevivir”, recalca Nuorgam.

Para medir mejor los cambios en el ambiente poseen un valioso elemento cultural que están perdiendo: la lengua sami, base de la terminología científica en glaciología.

La líder indígena lo explica así: “El sami es más preciso cuando describe la nieve o el hielo, aunque los jóvenes ya no conocemos los cientos de palabras que existen. Tenemos un vocabulario más limitado y, cuando los mayores nos lo intentan enseñar, es difícil porque no estamos tanto en la naturaleza a diario”.

Lo dice alguien que estudió lenguas tradicionales, ejerció de traductora y decidió especializarse en leyes cuando se vio sin argumentos en una conversación sobre tierras samis con un miembro del Ministerio de Justicia de su país.

Desde hace 20 años Nuorgam es parlamentaria y desde abril pasado ocupa la presidencia del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas, que va rotando por regiones.

Reconoce que el reconocimiento de los derechos de los hasta 100.000 miembros del pueblo sami varía mucho en función del país en el que se encuentran.

A su juicio, en Rusia “no hay realmente protección” y en Noruega tienen un importante peso las industrias extractivas, así como la minería en Suecia.

“En Finlandia existe el consentimiento previo, libre e informado, por el que las autoridades y las compañías tienen que negociar con el Parlamento Sami, que puede recurrir a la Justicia si no se sigue el proceso de consulta”, apunta la dirigente, que subraya que, de unos 500 casos apelados, ese órgano los ha ganado casi todos alegando daños a su cultura.

Eso ha hecho que por el momento no haya minas en esa zona septentrional del país, si bien los samis finlandeses tienen todavía retos pendientes como lograr autonomía sobre sus tierras, pues solo tienen derecho de uso pero no de propiedad.

El único pueblo indígena de Europa ha pasado de habitar durante siglos un territorio tan inhóspito a ver cómo el deshielo del Ártico está abriendo nuevas rutas comerciales y las disputas por explotar sus recursos.

Un ejemplo es el proyecto de ferrocarril ártico entre las localidades de Rovaniemi (Finlandia) y Kirkenes (Noruega), que ha suscitado las protestas de los samis.

Ante esos casos, a Nuorgam no le gusta hablar de posibles compensaciones. Pide a las autoridades contar con los conocimientos de los indígenas al elaborar las normas y a respetar sus derechos, como el de practicar su propia cultura tradicional. EFE