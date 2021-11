La desinformación como efecto colateral de la covid-19

Guadalajara (México), 30 nov (EFE).- La desinformación ha sido un daño colateral de la pandemia por la covid-19 al fomentar la manipulación y el odio, según coincidieron este martes varios periodistas en el Foro Internacional de Televisión Tvmorfosis 2021 dentro de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En la mesa de diálogo Factchecking 'inmunización' frente a la infodemia el director de la agencia de noticias EFE en México, Emilio Sánchez Carlos, aseguró que esencial disponer de sistemas de verificación porque la desinformación deliberada ha adquirido 'cotas cada vez mas peligrosas y dañinas para la democracia'.

Sánchez explicó los esfuerzos de la agencia EFE con la plataforma EFEVerifica que tiene la tarea de contrastar, investigar y verificar todo tipo de temas controvertidos, no solo los relacionados con la pandemia de la covid-19 sino asuntos de toda índole.

Esta página está abierta para los medios de comunicación y también para el público en general para luchar contra los bulos y falsedades que se difunden diariamente por redes sociales u otros medios.

'No solo tenemos que informar de los hechos con objetividad y credibilidad, ahora también es nuestra misión afrontar las falsedades y la desinformación', agregó.

La directora general de Verificado MX, Daniela Mendoza Luna, señaló que desde el inicio de la pandemia la necesidad de saber y entender qué estaba pasando hizo que las personas buscaran información en donde se pudiera y han estado expuestas a lo que no necesariamente es correcto o verificado.

'En este momento histórico en el que somos consumidores y también productores de contenidos es cuando nos encontramos más indefensos porque estamos en un momento de temor, con la necesidad de protegernos y no podemos conseguirlo del todo porque existe muchísima desinformación que se deriva de lo poco que conocemos', indicó.

Añadió que la desinformación apela a las emociones más básicas como son el temor y el desagrado, eso ha propiciado que los contenidos que las personas reciben y que satisfacen su necesidad de saber, fueran rápidamente compartidos.

Desde Verificado ha habido un esfuerzo por combatir este problema con la consulta a especialistas para dar explicaciones y elementos de comprensión e impulsando el periodismo de ciencia 'que ahora es más necesario que nunca', indicó.

Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, recalcó que la infodemia durante la pandemia ha explotado el sentimiento de odio primero hacia los chinos y después a las sociedades en donde se han generado mutaciones del virus al igual que a los gobernantes.

Este sentimiento 'no es una consecuencia menor' y es 'un caldo de cultivo' para conflictos sociales y para que las plataformas digitales se aprovechen de ello y logren potenciar su poder publicitario.

'La sustancia del tema es que en una situación pandémica lo importante es protegernos a nosotros y a los demás por voluntad y por la vida, no por un asunto de orientación ideológica o de militancia en alguna causa, pero esto no ha sido fácil y no va a ser fácil' de combatir, explicó

Rafael Cabrera Hernández responsable de la verificación de datos de la agencia de Associated Press recalcó que ante un ambiente informativo viciado las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad de ayudar a combatir la infodemia para ayudar a proteger a los ciudadanos.

'Hay muchas responsabilidades y todos somos parte, como personas y no solo como periodistas debemos entender que sí está la libertad de expresión que es inherente al ser humano y debemos también pensar en la responsabilidad de informar y de compartir, todos somos generadores de contenido', afirmó.

El Foro Internacional de Televisión TvMorfosis 2021 es transmitido por la red de televisión públicas de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). EFE

