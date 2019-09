La 'fanciulla del West' de Puccini se presenta en Ciudad de México

México, 23 sep (EFE).- 'La fanciulla del West', obra en tres actos del compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924), se presentará el 26 de septiembre y 1, 3 y 6 de octubre en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México.

La ópera, escrita entre 1908 y 1909 y estrenada en Nueva York en 1910 con Enrico Caruso y Emmy Destin como protagonistas, será la quinta producción de la temporada 2019 de la Compañía Nacional de Ópera de México.

El italiano Marcello Mottadelli, reconocido recientemente como el mejor director del Festival Puccini de Torre del Lago, será el director concertador de la ópera western, y entre los intérpretes estarán la soprano Elizabeth Blancke-Biggs, el bajo-barítono de origen moldavo Roman Lalcic y el tenor mexicano Diego Torre.

La anécdota de esta ópera, basada en la pieza teatral 'The Girl of the Golden West' de David Belasco (1853-1931), ocurre en el lejano oeste en Estados Unido, en la recién anexada California.

Durante la 'fiebre del oro', el bandido Ramírez asola una región en el oeste de Estados Unidos. Los pobladores y el sheriff especulan sobre una eventual envestida del forajido. La dueña de la cantina es la depositaria del oro de los mineros y de las aspiraciones amorosas del alguacil.

Cierto día, Ramírez se presenta en el pueblo, con una falsa identidad, despertando sospechas en los pobladores, excepto en la cantinera, quien cae enamorada del forastero y este, a su vez, de ella.

El título, que forma parte de las celebraciones por los 85 años del Palacio de Bellas Artes, será repuesto después de que su temporada fuera suspendida en septiembre de 2017 debido al terremoto de magnitud 7,1 que azotó la Ciudad de México.

Dentro de estas celebraciones, en noviembre en el recinto cultural más importante de México estará la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo la batuta de su director artístico, el venezolano Gustavo Dudamel. EFE