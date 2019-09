$!La Federación de Atletismo reelige a Coe como director

DOHA, Qatar (AP) — Con un nuevo lucrativo acuerdo de patrocinio para iniciar su segundo mandato, Sebastian Coe sólo tiene un deseo para los próximos cuatro años al frente del atletismo.

“Que Rusia no me domine”, dijo el presidente de la Federación Internacional de Atletismo tras ser reelegido en el cargo sin afrontar oposición el miércoles. “Han sido cuatro años durísimos. No tiene sentido ser ingenuo o evasivo sobre eso”:

Y el dopaje en Rusia seguirá en la palestra.

Previo a que todos los 203 delegados le dieron a Coe un segundo mandato, la IAAF (las siglas en inglés de la federación) prolongó la suspensión a Rusia por una sistemática trama de dopaje.

Cuando el Mundial de atletismo arranque el viernes en Doha, los únicos que compitan _30 atletas, en esta ocasión_ lo harán sin la bandera o el uniforme de su país en el estadio Khalifa. Una campeona mundial vigente, la saltadora de altura Mariya Lasiskene, forma parte de la treintena. El grupo ha crecido, respecto a los 11 atletas neutros que compitieron en el Mundial de 2017 en Londres.

Pero sancionar a más tramposos promete ser más difícil, luego que una fuerza de trabajo de la IAAF descubrió una aparente manipulación de los datos del laboratorio antidopaje de Rusia, con resultados sospechosos que al parecer fueron borrados o alterados — pese a que Rusia ya había sido castigada previamente por previos intentos de encubrimiento.

“Hemos separado al atleta limpio del sistema corrupto”, dijo Coe. “Eso ha funcionado en gran medida. Pero esto se encuentra bajo investigación”.

La mano dura impuesta por Coe cambió la percepción inicial que se tenía sobre si iba a tener disposición de enfrentar a los rusos, luego que el doble campeón olímpico de los 1.500 metros fuera cuestionado de haber tenido un conocimiento del dopaje mucho antes de lo difundido.

“El mundo divide en dos grupos”, dijo Coe en la capital de Qatar. “Están lo que no están dispuestos a pasar por alto la situación y afrontar el problema, pese a las consecuencias inmediatas... y los que esperan que deportes como el nuestro hagan lo que necesitamos hacer y seguir el ejemplo”.

Para Coe, un atletismo limpio también necesita ser más popular tras el retiro de Usain Bolt.

“Quiero que los próximos cuatro años sean divertidos”, dijo Coe, quien reemplazó al caído en desgracia Lamine Diack como presidente de la IAAF en 2015 tras liderar la organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. “Tenemos que hacer crecer al deporte. Tenemos que ir más allá de los fanáticos de siempre”.

Un nuevo acuerdo commercial con el Wanda que fue anunciado por Coe podría ayudar en ese objetivo, con el futuro de la Liga Diamante asegurado por el conglomerado chino como patrocinador a partir de 2020.

El acuerdo tiene un valor de más 100 millones de dólares por 10 años, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de lo pactado. La persona pidió no ser identificada debido a que los detalles financieros no fueron divulgados.

Wanda, un consorcio global de bienes raíces y producción de películas, expande su presencia en el deporte tras firmar un acuerdo de patrocinio de la Copa Mundial de fútbol hasta 2030.

La jornada electoral de la IAAF comenzó con la sanción de la Unidad de Integridad del Atletismo a uno de los candidatos a vicepresidente, el emiratí Ahmed Al Kamali, por posibles infracciones contra el código de conducta.

La IAAF también eligió a su primera vicepresidenta, Ximena Restrepo, la corredora que logró la primera medalla olímpica de Colombia en atletismo — un bronce en los Juegos de Barcelona de 1992.

Los otros vicepresidentes son el ucraniano Sergei Bubka, Geoffrey Gardner, de Norfolk Island, y el príncipe saudí Nawaf Bin Mohammed al Saud.