La Fiscalía recurre las salidas de prisión del cuñado de Felipe VI

Valladolid (España), 20 sep (EFE).- La Fiscalía recurrió este viernes el auto judicial que permite a Iñaki Urdangarin, cuñado de Felipe VI, salir de prisión dos días por semana para actividades de voluntariado en un centro de discapacitados intelectuales de Madrid.

Urdangarin (1968), esposo de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España, está en una pequeña prisión de la provincia de Ávila, próxima a Madrid, desde el 18 de junio de 2018.

Cumple una condena de cinco años y diez meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración pública, dos delitos fiscales y tráfico de influencias por un caso de corrupción que generó gran expectación social en España.

El cuñado de Felipe VI salió este jueves por primera vez de la cárcel, después de que un juzgado de vigilancia penitenciaria estimara una solicitud de su abogado, una decisión que ha causado polémica.

La Fiscalía argumentó hoy que el recluso no tiene derecho a ese permiso por no cumplirse los requisitos legales, ya que no ha cumplido en la actualidad la cuarta parte de la condena.

Según el juez que permitió el voluntariado de Urdangarin, éste se encuentra en el "más absoluto aislamiento" y la pena de cárcel no puede ser un elemento de "desestructuración de la persona", además de recordar que las situaciones de aislamiento continuado están proscritas por las leyes españolas.

El preso eligió esa cárcel para cumplir la condena, un centro penitenciario de mujeres, de manera que se encuentra en un módulo sin contacto con otros reos.

Entre otros argumentos, la Fiscalía explica que Urdangarín no está sometido a un régimen de aislamiento de modo forzoso por la administración penitenciaria y detalla que ingresó voluntariamente en la cárcel de Ávila, donde recibe visitas habitualmente, "con conciencia plena de las condiciones en las que se va a desarrollar el cumplimiento de la condena".

El juzgado de vigilancia penitenciaria ha prohibido "terminantemente" que Urdangarin mantenga cualquier comunicación con sus familiares en el horario establecido de salidas, fijadas con el único fin de realizar la actividad de voluntariado. EFE