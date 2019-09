'La hija de un ladrón', el retrato de una mujer que está deseando amar

San Sebastián (España), 25 sep (EFE).- Eduard Fernández y su hija Greta trabajan juntos en 'La hija de un ladrón', la ópera prima de la catalana Belén Funes que cuenta la historia de Sara, 'una mujer fuerte, confrontada siempre con la realidad' que, como muchas jóvenes igual que ella, 'están deseando amar'.

Sara, de 22 años, vive en un piso social con su bebé y trabaja limpiando donde puede, pero busca incansable un empleo decente que le permita sacar a su hermano menor del centro asistencial donde le abandonó su padre y vivir con él y con su hijo en un verdadero hogar. En esas, el padre sale de prisión y parece que quiere retomar su lugar en la familia.

El ladrón, explicó Eduard Fernández a Efe, 'es un hombre que no sabe cuidarse, no sabe quererse, que tiene un vacío interior brutal, emocionalmente más que inculto; un negado -dice-, con un punto de egoísta y de ir a su bola, es decir: de padre no tiene nada'.

Y la hija, Sara, 'pretende cortar el cordón umbilical, es una valiente que quiere desarraigarse de la familia, total nada', resumió Eduard.

'Es una mujer fuerte, confrontada siempre con la realidad', que la directora ha creado con la mezcla de muchas mujeres que estudió y que estaban expuestas a las mismas circunstancias que ella, 'mujeres -apuntó Funes a Efe- que están deseando amar y por eso tienen hijos a edades tan tempranas; Sara es un homenaje a todas ellas'.

Greta Fernández comentó con Efe que no le costó mucho la fragilidad de Sara, sino lo contrario: 'interpretar a un personaje que no podía estar triste porque si se dejaba, se tendría que acostar y ponerse a llorar. Me gusta su inteligencia y que reacciona a la vida: tengo un hijo, lo cuido, necesito trabajo, lo busco, tengo que tirar para adelante, lo hago. No cuenta mucho las cosas. Y yo no soy así', compartió.

Belén Funes ha hecho una película del mismo modo que son los filmes que le gustan: 'de cabos sueltos, no del todo conclusivo, y donde el espectador tiene que ir rellenando los huecos que quedan libres', porque -explicó- 'quería contar desde el presente y cuando cuentas desde el pasado tiendes a sobreexplicar las cosas'.

Con esas premisas, Funes logra una cinta seca, austera, donde 'se han rechazado todas las tretas del lenguaje cinematográfico', con la que ha conseguido competir en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

'La realidad tiene muchos huecos que no acabamos de entender y que nuestra cabeza acaba de rellenar', apuntó y de ese modo trasladó ese sentimiento, primero al guion y luego a la puesta en escena: quería que el espectador lo percibiera 'un poco como un documental' y para eso 'había que desestabilizar la realidad'.

Así, lo que llega de Sara son los ruidos, las obras, los olores, el polvo flotando. Retrata además, según Eduard Fernández, 'una Barcelona nada espectacular, sino acorde con lo que es: muy honesta, natural y sobria'.

Funes destacó también el personaje de Dani (Álex Moner), el padre del bebé de Sara, 'hecho sobre el sentido común', que quiere muchísimo a ambos y que representa 'una nueva forma de masculinidad cimentada en el compromiso'.

Para ella este chico es un premio, porque 'no queríamos que todo le fuera en contra, no me parecía realista -dijo Funes-; también por eso hay entretejido de solidaridad': sus vecinas, sus compañeras de trabajo.

Alumna de la Escuela de Cine de Cataluña (ESCAC), esta treintaañera nacida en Barcelona tiene una amplia experiencia como asistente de cineastas consagrados, de Isabel Coixet a Paco Plaza, pasando por Isaki Lacuesta, Elena Trapé o Mar Coll.

'Es muy buena directora, tiene una madurez impropia de alguien novato, dirige con tanta naturalidad como es su cine, y es muy difícil que todo parezca tan fácil', dijo de ella Eduard Fernández, que eligió 'con mucho ojo' hacer esta pequeña película.

'Entró Greta primero en la película -comentó el actor-; conocí a Funes cuando era meritoria en la pelicula '3 díes amb la familia' de Mar Coll, por lo tanto, las he visto crecer a las dos y me parecía bonito y lógico que las acompañase en este viaje, tanto a mi hija como a Belén'. EFE