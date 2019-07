$!La historia de una menor en la India que tiene sus días contados por ser una niña

Una adolescente de la aldea de Avgil, en el estado indio de Bihar, tiene sus días contados, debido a que necesita un trasplante de riñón para sobrevivir y sus padres se han negado a continuar con el proceso médico que le salvaría la vida.

A Kanchan Kumari no le funcionan sus riñones, según los médicos que le atendieron. Sin embargo, sus padres decidieron llevarla de vuelta a su pueblo natal alegando que no disponen de medios suficientes para financiar su tratamiento. Además, afirmaron que no estaban dispuestos a donar sus riñones a su hija ni tampoco van a buscar otros donantes.

“¿Quién le donará sus riñones? Es una niña”, respondió el padre de la menor, Ramashray Yadav, a un reportero local.

El abuelo de la menor también descartó la posibilidad de que el padre done un órgano a su hija, alegando que el progenitor es el único sostén para su familia y, según afirma, no podría trabajar con un solo riñón.

En India, las niñas no tienen el mismo valor que los niños, razón por las que muchas mujeres abortan cuando ya saben el sexo del bebé que tendrán. En casos más extremos, las niñas recién nacidas son estranguladas, envenenadas, congeladas o mueren de hambre por ser mujeres.