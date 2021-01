La izquierdista Mendoza desplaza a Keiko Fujimori del segundo lugar en Perú

Lima, 31 ene (EFE).- La izquierdista Verónika Mendoza, candidata del partido Juntos por el Perú, desplazó a Keiko Fujimori del segundo lugar de las preferencias electorales en Perú, según un sondeo de opinión difundido este domingo.

La encuesta, realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicada por el diario La República, indicó que la psicóloga y antropóloga Mendoza recibió un 8,2 % de la intención de voto, solo por detrás del exalcalde y exportero de fútbol George Forsyth, quien tuvo un 13,3 % de las menciones.

El sondeo confirmó, sin embargo, que se mantiene el bajo porcentaje en las preferencias electorales y que el 33 % de los ciudadanos afirma que aún no decide por quién votará en los comicios generales del próximo 11 de abril.

DISPUTA POR EL SEGUNDO LUGAR

Con Forsyth aún en la primera posición, pero sin registrar mayores avances en las preferencias, en este momento la atención se centra en un grupo de candidatos que busca la segunda posición.

Aunque Fujimori apareció en las últimas semanas como la segunda aspirante más mencionada en las encuestas, en el sondeo del IEP fue desplazada hasta la cuarta posición, con 6,7 % de preferencias.

Según el trabajo, además de por Mendoza, también ha sido superada por el excongresista Yonhy Lescano, el candidato del partido centrista Acción Popular (AP), que recibe un 7,1 % de las menciones.

En la disputa por acercarse a Forsyth también se mantienen el economista Hernando de Soto y el legislador y exmilitar Daniel Urresti, quienes empatan con un 5,6 % de las menciones.

RAZONES DE LAS PREFERENCIAS

El sondeo detalló que la mayoría de los votantes que asegura que votará por Forsyth le atribuyó 'experiencia, conocimiento y preparación', así como que es un 'buen líder', lo considera capaz o que les da confianza.

El principal motivo de los que prefieren a Mendoza es que 'es mujer', seguido por sus propuestas o plan de gobierno, mientras que Lescano es preferido por su 'liderazgo, capacidad o confianza', así como por su 'experiencia o preparación'.

Los que prefieren a Keiko Fujimori destacaron que lo hacen 'por su padre', el expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000) que mantiene un grupo se seguidores muy fieles, y también porque es 'una mujer'.

De Soto fue apoyado, principalmente, por 'su experiencia, conocimiento y preparación', mientras que los que prefirieron a Urresti consideraron su 'liderazgo, capacidad o confianza' y, también, dijeron que 'tiene mano dura' para enfrentar a la delincuencia.

INDECISIÓN CIUDADANA

El sondeo reveló que la mayoría de los peruanos que aún no tiene un candidato preferido no votaría por ninguno de los postulantes, mientras que otros indicaron que no saben por quién votar, que dejaran su sufragio en blanco o lo anularan o que no piensan acudir a los centros de votación.

Después del grupo de candidatos con mayores opciones en este momento, los ciudadanos mencionaron al aspirante del Partido Morado, Julio Guzmán, con 4,6 %, el expresidente Ollanta Humala, con 2,8 %, y el ex presidente del Congreso Daniel Salaverry, con un 2,5 %.

Además, el 38 % de los ciudadanos aseguró que su tendencia política es de 'centro', mientras que el 31 % afirmó ser de 'izquierda' y el 28 % de 'derecha',aunque el 34 % manifestó que no tiene mucho interés en la política y otro 30 % que tiene poco interés en la campaña electoral.

Según su ficha técnica, el IEP encuestó del 21 al 27 de enero pasado a 1.205 personas a nivel nacional y su trabajo tiene un margen de error de 2,8 %. EFE