La llegada del filme 'Red Avispa' a Netflix agita al exilio cubano

Miami, 24 jun (EFE).- La llegada a Netlix del filme 'Wasp Network' ('La red avispa' en español) ha agitado al exilio cubano en Miami, que ya ha iniciado acciones contra este 'insulto a la verdad', como lo definió en unas declaraciones a Efe uno de sus dirigentes.

Incluso algunos de los representados o aludidos en este filme inspirado en hechos reales están viendo la posibilidad de presentar una demanda judicial, como es el caso de Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, según contó en declaraciones a Efe.

Por algo la expresión 'Daños y perjuicios' aparece en el enunciado de una campaña iniciada en la plataforma Change.org para reclamar a Netflix que retire de su cartelera la película, una petición que en dos días ha recibido más de 8.000 firmas.

El filme, que se estrenó este viernes en Netflix tras haber pasado por los festivales de Venecia, San Sebastián y otros, está basado en el libro 'The Last Soldiers of the Cold War' (Los últimos soldados de la Guerra Fría), de Fernando Moráis, y cuenta la infiltración de espías castristas entre grupos del exilio en Miami.

Dirigida por el francés Olivier Assayas, que la reeditó después de pasar por Venecia y San Sebastián para darle 'más fluidez', 'Wasp Network' está protagonizada por la española Penélope Cruz y el venezolano Edgar Ramírez.

Les acompañan Gael García Bernal, Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia y Wagner Moura, entre otros.

POLÍTICA MÁS QUE CINE

'Es un proyecto político más que una historia cinematográfica', dice Sánchez, quien es mencionado en el filme pues uno de los espías de la red, René González, se infiltró en el Movimiento Democracia que él dirige y llegó a pilotar las avionetas de su grupo aéreo, dedicadas a localizar y ayudar a los balseros cubanos en el mar.

Sánchez ha visto la película y está indignado por el hecho de que se acuse a su movimiento de haber ganado mucho dinero trayendo gente de América Latina a cambio de dinero, cuando durante años -dice- puso plata de su bolsillo para hacer que los huidos de Cuba se pudieran juntar con sus familias en Estados Unidos.

'Hasta una cuenta de 800 dólares en llamadas a Cuba tuve que pagar una vez', recordó.

A Sánchez aun le duele más cómo presentan en el filme a José Basulto (Leo Sbaraglia), el fundador de la organización Hermanos al Rescate, creada en 1991 para ayudar a los cubanos que huían de Cuba por mar.

Basulto, un hombre de 79 años muy respetado dentro de la comunidad cubana de Florida, sobrevivió en 1996 a un ataque de cazabombarderos cubanos contra tres avionetas de su organización que dejó cuatro muertos.

Al exponer las razones de la iniciativa en Change.org, su promotora, identificada como Nor Las Vegas, asegura que la película de Assayas 'defiende a los espías castristas asesinos sentenciados en Estados Unidos' y retrata como ''un capo' a Basulto y como terroristas a los cubanos involucrados en la ayuda' a los balseros.

HABLA UN 'PROTAGONISTA' REAL

A diferencia de otros exiliados, Basulto no quiere hablar mucho de la película, quizás para no darle publicidad.

En unas breves declaraciones a Efe afirma que ha visto el filme y que no le extraña cómo lo pintan a él, pues 'ellos (el régimen cubano) la hicieron posible'.

A la pregunta sobre la posibilidad de una demanda, responde: 'la exploraría'.

Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, también ha visto 'Wasp Network' en Netflix y sus críticas no tienen nada de cinematográficas. 'Es un insulto a la verdad', subraya.

El filme suscitó las protestas del exilio cubano desde que comenzó el rodaje en Cuba en 2019.

Tras su paso por festivales, 'Wasp Network' entró el pasado viernes directamente a la cartelera de Netflix debido al cierre de las salas de cine por la COVID-19.

La Red Avispa fue desmantelada el 12 de septiembre de 1998 con la detención de sus integrantes.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, René González y Antonio Guerrero fueron luego juzgados y condenados en 2001 a largas penas de prisión o cadena perpetua.

Dos cumplieron sus condenas y regresaron a Cuba y los otros tres fueron indultados en 2014 como parte de un acuerdo entre el Gobierno de Cuba y la Administración de Barack Obama en la etapa de deshielo de las relaciones bilaterales.

Los espías de la Red Avispa, conocidos como 'Los cinco', son considerados unos héroes por el Gobierno cubano, que siempre ha mantenido que el único fin de su presencia en EE.UU. era el de abortar acciones terroristas del exilio contra objetivos cubanos y no espiar objetivos estrictamente estadounidenses.

En medio del enojo y las críticas a 'Wasp Network', uno de los entrevistados por Efe, que no quiso ser identificado, exclamó: 'lo único bueno es Penélope Cruz. ¡Qué talento tiene, parece de verdad una cubana!'. EFE

