La nueva misión de Biden: acercarse a EEUU y promocionar el plan de estímulo

Washington, 11 mar (EFE).- Aprobado el plan de estímulo, el presidente de EE.UU., Joe Biden, se enfrenta a una nueva misión: acercarse a los estadounidenses sin importar la ideología y explicarles cómo el paquete de rescate puede mejorar sus vidas, golpeadas por la pandemia.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció este jueves que la próxima semana Biden y su equipo viajarán por diferente partes de EE.UU., tanto de mayoría republicana como demócrata, como parte de 'la gira de la ayuda está aquí' ('Help is Here Tour', en inglés).

'Durante estos viajes -explicó Psaki-, se hablará de los beneficios del plan de estímulo para las familias trabajadoras. Habrá discusiones con la gente en cada una de las paradas para hablar sobre cómo pueden beneficiarse de los componentes de este paquete'.

La gira comenzará el lunes con un viaje de la primera dama, Jill Biden, a Burlington (Nueva Jersey), mientras que la vicepresidenta, Kamala Harris, y su esposo, Doug Emhoff, estarán en Las Vegas (Nevada).

El martes, Biden se trasladará al condado de Delaware (Pensilvania), mientras que Harris y Emhoff visitarán Denver (Colorado); y el miércoles, Emhoff estará en Albuquerque (Nuevo México).

Por último, Harris y Biden acudirán el viernes de la próxima semana a Atlanta (Georgia), bastión republicano que el actual mandatario ganó en las elecciones de noviembre, convirtiéndose en el primer demócrata en conquistar ese estado desde que en 1992 lo hiciera Bill Clinton (1993-2001).

El objetivo de la gira es que Biden se acerque a los estadounidenses para explicarles la importancia del plan de estímulo, una idea que busca evitar el distanciamiento que se produjo entre parte de la población y el Gobierno durante la Presidencia de Barack Obama (2009-2017).

Muchos de los miembros de la Administración de Biden trabajaron con Obama y tienen la percepción de que el expresidente no hizo lo suficiente para promocionar sus políticas.

El propio Biden, que fue vicepresidente con Obama, ha reconocido que esas críticas son justas y ha explicado que esta vez hará un esfuerzo por acercarse a los estadounidenses, sin importar cuáles son sus ideas políticas.

De hecho, la semana pasada, en una conversación con legisladores demócratas, Biden dijo: 'Barack era tan modesto. No quería hacer, como él decía '¿una gira de la victoria?' Y yo le decía, 'dile a la gente lo que hemos hecho'. Y él decía: 'no tenemos tiempo, no voy a ir a hacer una gira de la victoria'. E irónicamente, pagamos un precio por esa humildad'.

Biden firmó este jueves en el Despacho Oval el plan de rescate fiscal de 1,9 billones de dólares que recibió en la víspera la aprobación final del Congreso, con el objetivo de paliar los efectos económicos provocados por la pandemia.

El rescate impulsado por Biden se une al de 900.000 millones de dólares que el Congreso impulsó en diciembre y al de 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia del país, en marzo de 2020, bajo la Presidencia del republicano Donald Trump.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia, con más de 530.000 fallecidos y más de 29 millones de casos. EFE