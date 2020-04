La odisea de 15 españoles para afrontar el regreso a casa desde India

Carlos Alberto Fernández

A Coruña, 30 abr (EFE).- Volver a España se ha convertido en una odisea para quince españoles que permanecen Calcuta, todos menos uno vinculados a los dos equipos principales de la ciudad de la India, que el sábado afrontarán el regreso con un maratoniano viaje que concluirá cinco días después en Madrid.

Mario Rivera, entrenador del East Bengal de la Liga India, por así decirlo el Real Madrid del país asiático, ya está preparando las maletas y la cabeza para la 'aventura' que les espera.

En una entrevista con Efe, relata la peripecia que no han tenido más remedio que aceptar para volver a estar con sus familias.

Salen el sábado de Calcuta, harán quince horas de bus, pararán a dormir el 3 en Benarés (Varanasi), en un hotel que abrirá solo para ellos, volverán a la carretera el lunes temprano y en la madrugada del martes partirán desde Delhi en un avión que ha organizado la embajada holandesa con destino Ámsterdam.

Tras más de ocho horas de vuelo, aterrizarán en los Países Bajos el propio martes, pero lo harán, previsiblemente, con solo una hora de margen para coger un vuelo hacia España, por lo que esperarán 24 horas en la capital holandesa antes de emprender el último trayecto, hacia Madrid.

'Llegamos finalmente el 6 y salimos el 2. Parece que vamos a ir a pie', bromea el entrenador del East Bengal.

Junto a él viajan otros trece españoles, todos jugadores, técnicos o familiares salvo la directora de la ONG Sonrisas de Calcuta. En el bus que han fletado hacia Dehli les acompañan también una argentina, mujer de uno de los españoles, un polaco y dos lituanos vinculados también a los equipos, así como tres holandeses que se sumaron a última hora.

Rivera asume que les espera 'una paliza y una aventura', pero se lo toma con resignación porque 'no hay otra posibilidad'.

Intentaron encontrar alternativas porque lo que van a hacer les parecía 'una locura'. Se plantearon volar de Calcuta a Dehli para evitar el largo viaje que les espera por carretera (entre 28 y 36 horas), pero no salió adelante.

'Parecía que había opciones para que nos organizaran un vuelo de evacuación con Air India de Calcuta a Dehli, pero ni tuvimos el suficiente apoyo y fuerza por parte de la embajada (de España) para promoverlo y tampoco creo que hubiéremos llegado al mínimo que pedía Air India, que eran 50-60 personas', razona.

Explica que la propia embajada española les 'decía que era muy difícil que se aprobara ese vuelo' que deseaban, sobre todo, por uno de los integrantes de la expedición, el más joven, el hijo de uno de los jugadores de Mohun Bagan, máximo rival del East Bengal y ganador de la Liga, que acabó con jornadas aún por disputar.

'Esa era la mayor razón para intentar organizar un vuelo. El resto somos adultos sanos y si hay que hacer 30-36 horas de bus, las haces, pero para un niño de dos nos parecía inhumano', explica Rivera.

El viaje será una odisea, pero comprar el billete para volar a Amsterdam no se quedó atrás.

'Nos avisaron de que iba a salir a la venta en KLM el billete y nosotros pedimos a la embajada que, sabiendo que éramos 16 en la expedición, nos bloquearan plazas porque teníamos mucho miedo de que solo algunos pudieran conseguir billete y eso iba a hacer más caro el traslado en bus', relata.

Incluso tuvieron que comprar 'billetes de uno en uno, así que las familias estaban en riesgo' de quedarse sin viajar juntos.

'Fue un poco un circo. De hecho nos dijeron que los billetes iban a salir por la tarde, estuvimos pendientes y al final salieron al día siguiente, a las 7 de la mañana. Había gente haciendo guardia para comprar y avistar a los demás. A alguno hubo que llamarle a la puerta porque no contestaba. Menos mal que vivimos todos cerca', explica.

Y aun así una pareja, el segundo entrenador del East Bengal y su mujer, estuvieron a punto de quedarse fuera del vuelo.

'Los pasajes iban subiendo de precio y llegaron a una cifra en la que no daban los límites de las tarjetas, así que tuvimos que recurrir al club, que también quería que pudiéramos volver a España y accedió a comprar los de estos dos', asegura.

El East Bengal también había intercedido para fletar el vuelo a Dehli porque 'no quería que fuéramos por carretera' y, finalmente, se cercioraron de que el bus cumplía todos los requisitos de seguridad, mientras que la embajada de España se ha encargado de conseguir el permiso para que el vehículo pueda cubrir la ruta.

Rivera cuenta las horas para volver a pisar suelo español, aunque tendrá que confinarse quince días en Madrid hasta que pueda viajar a Granada, donde está su mujer.

Ella ya le ha hecho una compra online para el día 7 y él se dedicará a la cocina: 'Llevas muchos días comiendo lo mismo porque aquí ahora no se consigue comida internacional y se echa de menos la comida española. Así que me voy a confinar 15 días y me voy a dedicar a la gastronomía aunque sea a costa de coger unos kilos', dice.

Serán días de un descanso merecido, que se han ganado después de haber pasado los últimos meses en la India y de la 'guinda', el viaje de vuelta: 'Si lo miras en el mapa y ves lo que vamos a atravesar dices 'madre mía''. EFE

