La pandemia cierra la salida de la emigración a millones de filipinos

Sara Gómez Armas

Manila, 31 jul (EFE).- Con solo 18 años y dos hijos a su cargo, Jonathan Amarata perdió su trabajo como guardia de seguridad en un edificio de Manila cuando la ciudad entró en estricta cuarentena por la COVID-19 a mediados de marzo, después de haber emigrado a la capital desde la isla de Cebú hacía meses.

Ante la falta de oportunidades en casi todas las zonas rurales de Filipinas, emigrar temporalmente a la capital, donde se concentra la actividad económica del país, y sobre todo al exterior, ha sido tradicionalmente casi la única alternativa para millones de filipinos con pocos recursos, una opción ahora frustrada por el coronavirus.

La mayoría trabajan como empleadas domésticas, niñeras, albañiles, transportistas o marineros, pero muchos han perdido su trabajo por culpa de la COVID-19 y también pierde el país, ya que los trabajadores en el extranjero mantienen familias numerosas y envían anualmente 33.500 millones de dólares en remesas, en torno al 10 % de PIB y uno de los motores de la economía filipina.

ATRAPADOS EN MANILA

'Llevo más de cuatro meses dando tumbos por Manila, esperando poder volver a mi casa con mi familia. Yo era el único que ganaba dinero y ahora no tenemos nada', cuenta Jonathan a Efe, mientras espera un autobús que le lleve junto a otras personas en su misma situación a un albergue al norte de Manila.

Allí aguardará a que las autoridades fleten un vuelo a Cebú, cerrado a cal y canto desde hace dos meses al ser uno de los principales focos de COVID-19 en el país.

Jonathan ha dormido los últimos días en el estadio de fútbol José Rizal de Manila, donde el Gobierno pidió a los desempleados procedentes de las provincias que se congregaran para organizar los viajes de retorno de los 'individuos localmente atrapados', según la jerga oficial.

Las autoridades esperaban a unos 7.500 'atrapados', pero se presentaron 2.000 más de lo previsto, una multitud que tuvo que convivir varios días hacinada en el estadio, sin condiciones de higiene ni distancia social.

Según los test rápidos realizados antes de la operación retorno, al menos ocho personas dieron positivo en el recinto, lo que aumenta el riesgo de extender el virus en las provincias.

Unos 8.000 ya han retornado a las islas de Bisayas y Mindanao, pero Jonathan no está entre los que han podido volver a casa porque Cebú permanece en confinamiento estricto.

'No tenemos garantías de poder volver a Cebú y no tenemos familia en Manila que nos ayude', lamenta Jonathan, que, además del miedo a contraer el virus, desconfía de las autoridades, que ya le han sometido a un periplo por tres albergues diferentes de Manila, e incluso tuvo que dormir dos noches en un autobús.

Mientras tanto, Rowena Reyes, de 35 años, mete sus escasas pertenencias en un autobús del Ejército para ir al mismo albergue que Jonathan a la espera de poder volver a Cebú.

'Trabajaba con empleada doméstica en varias casas, pero perdí el empleo porque con el confinamiento no podía acudir al trabajo y la casa donde me hospedaba me echó porque no podía pagar', cuenta Rowena, deseosa de regresar a casa con su hija de 13 años y que, como otros 'atrapados', ha tenido que dormir a la intemperie más de una noche.

REPATRIACIONES MASIVAS

Fuera de las fronteras de Filipinas, en casi todos los rincones del mundo -de Arabia Saudí a Noruega, de Singapur o China a Nueva Zelanda-, cientos de miles de filipinos han perdido sus trabajos.

Filipinas está entre en los diez países del mundo con mayor población emigrante, más de 8 millones de personas, de los que 3,8 millones son trabajadores permanentes instalados en otro país, 3,4 millones son empleados temporales de forma legal y 1,55 millones trabajan ilegalmente en el exterior, según el Departamento de Empleo.

El Gobierno se ha embarcado en la ardua tarea de repatriarlos a todos los que hayan perdido sus trabajos y ,desde el inicio de la pandemia, el Departamento de Exteriores ha repatriado a más de 106.000 filipinos, el 43 % de ellos marineros, y se calcula que para final de año la cifra podría alcanzar los 700.000, la mayoría de ellos procedentes de Oriente Medio.

'Nos hemos embarcado en un programa de repatriación de una magnitud nunca vista. Los filipinos en el extranjero están regresando no por cientos sino por cientos de miles', señaló esta semana la subsecretaria para asuntos de trabajadores migrantes de Exteriores, Sarah Arriola.

Consciente de que estos emigrantes, conocidos en Filipinas como OFW (overseas filipino workers, han supuesto un salvavidas en sucesivas crisis y una importante fuente de votos que vale la pena mimar, el gobierno se ha volcado en atenderlos y ha creado un fondo de 50 millones de dólares en asistencia de emergencia para ellos.

'Llevo tres meses esperando volver. Todos mis vuelos han sido cancelados, mi única esperanza es el gobierno', lamenta en una de las páginas de Facebook dedicadas a los OFW Khate Azhlee, que trabajaba como camarera en la Opera de Doha, pero se quedó sin empleo por la pandemia.

Con todo, muchos OFW han optado por quedarse en el exterior y esperar a que pase el chaparrón, conscientes de que las oportunidades laborales en su país de origen son limitadas y los salarios bajos. EFE