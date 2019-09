'La paz nunca volverá a Afganistán': la condena de los desplazados afganos

Moncho Torres

Kabul, 27 sep (EFE).- Para los desplazados internos en Kabul procedentes de las áreas más remotas y golpeadas de Afganistán, los talibanes o las tropas gubernamentales significan lo mismo: guerra y destrucción, por lo que las elecciones del sábado no les importan demasiado y apenas tienen esperanzas de que alguna vez regrese la paz.

A las afueras de Kabul se encuentra uno de los campamentos, habitado por unos 10.000 desplazados de la provincia meridional de Helmand, una de las más castigadas por la guerra, donde tropas gubernamentales e insurgentes se disputan a diario el territorio.

Establecido hace más de una década, el campamento, de chozas de barro y estrechas calles, se parece más a una aldea, donde sus habitantes, granjeros de la mayoritaria etnia pastún, tratan de mantener intactas costumbres como el pastunwali, un antiguo y tradicional código de conducta y honor extremadamente conservador.

Las escasas mujeres a la vista van cubiertas con burka, protegidas del ojo ajeno por los residentes varones de espesas barbas y turbantes, que se preocupan de que el foráneo no se cruce con ellas, ni las filme, interponiéndose entre la mujer y la cámara.

Ismail Akakhil, de 45 años, es el líder del campamento. Llegó hace 12 años procedente del distrito de Sangin, en disputa y ahora bajo control talibán, acompañado de once familiares, entre ellos sus 5 hijos y su esposa. Ahora tiene 12 hijos y dos mujeres.

'Si tuviera recursos, me casaría con una tercera', bromea Akakhil, que aunque asegura que en la guerra 'no hay diferencias entre el Gobierno y los talibanes', en lo que se refiere a la religión prefiere a los insurgentes porque, dice, 'obligan a rezar'.

El líder comunitario recuerda que fue a finales de mayo hace ya 12 años, recién terminada la recolecta de opio -Afganistán es el mayor productor del mundo- y a punto de comenzar el cultivo de zanahoria, cuando tuvieron que abandonar a toda prisa su pueblo.

'Ese día comenzaron los combates y nos marchamos. Eran sobre las ocho de la mañana cuando nos fuimos de casa', explica a Efe Akakhil.

El granjero sabe que no puede volver a Helmand. Hace poco, unos vecinos del campamento fueron de visita y tuvieron que regresar el mismo día por los combates.

'Sin esperanza' alguna, ni las elecciones presidenciales de mañana, ni el posible proceso de paz entre el Gobierno y los talibanes le animan. 'En cuanto empiezan a hablar de proceso de paz, llega más sangre y guerra. Solo un acto de magia haría que (la guerra) se detuviera', afirma.

'Es imposible. La guerra sólo llegará cuando el Gobierno o los talibanes tenga todo el control del país, entre ellos es imposible que llegue la paz', sentencia este líder comunitario que tenía cinco años cuando comenzó en Afganistán una guerra casi ininterrumpida, primero con la invasión soviética, luego la guerra civil y ahora la ocupación estadounidense.

Esos 40 años de guerra no han dejado de empujar a afganos en busca de seguridad al extranjero, sobre todo a los vecinos Irán y Pakistán, o a otras zonas menos conflictivas del país, como la capital.

Según los últimos datos disponibles de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria (OCHA), del mes pasado, sólo en lo que va de año hubo 217.000 desplazados internos por la guerra en el país, frente a los 196.000 del año pasado o los 246.000 de 2017, un millar de ellos de la provincia de Helmand.

Mir Ahmad, de 40 años y procedente también del distrito de Sangin, sólo ha vivido en un país en guerra.

'Cuando luchan (...) somos objetivo de los dos bandos, tanto de los talibanes como del Gobierno. Ese es el motivo por el que nos fuimos', explica a Efe Ahmad, que tiene una esposa y cuatro hijos.

En Kabul, Ahmad se gana la vida como sastre, aunque su tienda suele estar la mayor parte del tiempo cerrada por falta de clientes, con solo unos cinco pedidos al mes con los que gana 15 dólares.

Para este hombre corpulento de barba frondosa y turbante, el proceso de paz que inició Estados Unidos con los talibanes significa poco, ya que no ve interés cuando tras nueve rondas de negociaciones el presidente de EEUU, Donald Trump, las canceló 'sólo por la muerte de un soldado estadounidense en Kabul', a comienzos de este mes.

'Mi opinión es que la paz nunca volverá a Afganistán', sentencia, condenado a pasar el resto de sus días lejos de su añorada Helmand.

'Echo de menos mi aldea, la gente, a mis amigos allí. Pero aquí no hay combates, hay paz. No necesito estar preocupado por la seguridad de mis hijos. Quizá no tengamos qué comer, pero podemos vivir en paz', concluye Ahmad mientras dos helicópteros militares sobrevuelan el campamento, seguro, en Kabul, de que no atacarán. EFE

mt-bks/daa/mr