La película india 'Last Film Show' gana la Espiga de Oro de la Seminci

Valladolid (España), 30 oct (EFE).- La película 'Last Film Show', la historia de un niño que se enamora de la gran pantalla, del director indio Pan Nalin, ganó este sábado la Espiga de Oro de la 66ª Semana Internacional de Cine (Seminci), que se celebra cada año en la ciudad española de Valladolid (centro).

El segundo, premio, la Espiga de Plata, recayó en el largometraje 'Seis días corrientes', de la directora española Neus Ballús, un film de una ficción muy verdadera pero con 'tintes de documental'.

La directora, guionista y productora india Deepa Mehta, presidió el jurado internacional esta edición de la Seminci, que termina hoy con la gala de clausura.

El Premio Ribera del Duero al mejor director fue para el suizo Fred Baillif, por 'The Fam' (La Mif), cinta en la que una vez más dirige a actores no profesionales, y el premio Pilar Miró al mejor nuevo director recayó en Behtash Sanaeeha y Maeyam Moghaddam, por 'Ballad of a white cow' (El perdón).

La espiga al mejor actor correspondió al ruso Yuriy Borisov, el protagonista de 'Compartment n. 6' (Compartimento n.6) y el de mejor actriz a la kosovar Yllka Gashi, por 'Hive' (La colmena).

El premio Miguel Delibes al mejor guion es para el norteamericano Paul Schrader, por 'The card counter' (El contador de cartas), y la mejor dirección de fotografía la consiguó Akiko Ashizawa, el director de fotografía de 'Vengance is mine, all others pay cash' (La venganza es mía, todos los demás pagan en efectivo).

El premio FIPRESCI recayó en 'The worst person in the world (La peor persona del mundo)', de Joachim Trier, una cinta que recibió además el Blogos de Oro y el premio de la Juventud.

El galardón al mejor montaje José Salcedo, fue para Fred Baillif, por 'The Fam' (La Mif).

Completan los premios de la Sección Oficial de la Seminci los destinados a los cortometrajes: la Espiga de Oro fue para 'Affairs of the Art' (Asuntos del Arte), dirigido por Joanna Quinn y Les Mills, una pieza que también se alzó con el Mejor Corto Europeo, y la Espiga de Plata, que fue para 'Mi última aventura', de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas. EFE

