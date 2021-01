La plantilla del Deportivo, apenada por la salida del uruguayo Rolan

A Coruña (España), 31 ene (EFE).- La plantilla del Deportivo se mostró apenada por la salida del delantero uruguayo Diego Rolan, que, a falta del anuncio oficial, continuará su carrera en Egipto.

'Nos apena un poco porque era un jugador apreciado en el equipo e importante, pero tenemos mimbres para seguir adelante y que no se note la ausencia de Rolan', afirmó su compañero Salva Ruiz tras el partido ante el Unionistas de Salamanca (0-0), en el que ya no participó el delantero sudamericano.

El técnico blanquiazul, Rubén de la Barrera, indicó que la salida de Rolan 'se fue gestando durante la semana'.

'Tengo que aceptar la realidad, extraer lo máximo de lo que hay. Confío a muerte en esta plantilla. El resultado no me está dando la razón, pero sigo a lo mío. Confío a muerte en la plantilla. Más tras lo visto hoy, aunque el resultado tampoco me da la razón. Me agarro al juego del equipo', comentó el preparador deportivista.

Días antes, el presidente del Deportivo, Fernando Vidal, aseguró que el club no podía retener a Rolan por su alta ficha, inasumible en Segunda B, categoría a la que el club bajó el pasado verano tras casi 40 años ininterrumpidos en el fútbol profesional. EFE

1010152