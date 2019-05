$!La prensa hispana en EEUU debe mirar cambios en audiencia para no desaparecer

Los medios hispanos en Estados Unidos, que cumplen, entre otros, los roles de representar y generar sentimiento de pertenencia a la comunidad, deben entender las transformaciones de sus audiencias para no desaparecer, dijo a Efe la investigadora y catedrática de origen peruano Jessica Retis.

“El hecho de que haya medios hispanos responde a una necesidad de información, de comunicación, de representación de un grupo que durante muchos años ha estado creciendo en el país”, apuntó Retis, profesora de Periodismo en la Universidad Estatal de California Northdige.

En una entrevista a propósito de la presentación de su investigación “Hispanic Media Today: Serving Bilingual and Bicultural Audiences in the Digital Age”, Retis consideró además que cualquier análisis sobre los medios debe tener en cuenta la perspectiva histórica, geográfica, socieconómica y sociocultural.