$!La rebelión bursátil de GameStop llega al Congreso de Estados Unidos

El héroe

'No soy un inversor profesional. No doy asesoría financiera por una comisión. Me gustan las acciones de Gamestop', dijo a los legisladores Gill, en corbata y con una irónica puesta escena que incluía un cartel con un gato con el lema 'Aguanta'.

Precisamente, al grito de 'Aguanten, Aguanten' y 'hasta la luna', millones de pequeños inversores, liderados por Gill, elevaron el precio de las acciones de GameStop, que hace menos de un año estaba a 4 dólares, a casi 350 dólares a finales de enero.

Gill, en el proceso, se hizo millonario y se convirtió en un héroe para los pequeños inversores.

Para reducir las pérdidas, estos grandes operadores de Wall Street se vieron obligados a cubrir posiciones en corto con la compra de acciones en masa, algo que desencadena un aumento aun mayor del precio, lo que se conoce como 'short squeeze', un fenómeno por el que grandes fondos de inversión podrían haber perdido 20.000 millones de dólares.

En el caso de Melvin Capital se vio obligado a una inyección de 3.000 millones de dólares de emergencia.