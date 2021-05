La UE prepara barreras digitales contra los migrantes

Un policía trabaja en el centro de operaciones en el poblado de Nea Vyssa, cerca de la frontera entre Grecia y Turquía, el viernes 21 de mayo de 2021. Una red automatizada near the Greek - Turkish border, Greece, Friday, May 21, 2021. La red automatizada de vigilancia que se está construyendo en la frontera entre Grecia y Turquía pretende detectar rápido a los migrantes e impedir que crucen. Las patrullas fluviales y de tierra utilizan focos y dispositivos acústicos de largo alcance para buscar.