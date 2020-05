Lana del Rey tendrá disco en septiembre y se defiende por 'glamourizar abuso'

Madrid, 21 may (EFE).- Lana del Rey ha anunciado este jueves que el próximo 5 de septiembre lanzará nuevo disco de estudio, titulado 'Violet Bent Backwards Over the Grass', en un mensaje en sus redes sociales que en realidad ha provocado más reacciones al defenderse contra quienes la acusan de 'glamourizar el abuso'.

“Doja Cat, Ariana (Grande), Camila (Cabello), Cardi B, Kehlani y Nicki Minaj y Beyoncé han tenido números 1 cantando sobre ser sexy, andar desnudas, follar, engañar...', señala la artista, 'harta' de las críticas de 'escritoras e intérpretes alternativas'.

En su defensa, afirma: 'Lo que soy es una persona glamourosa que canta sobre realidades que están muy presentes y constituyen relaciones emocionalmente abusivas'.

Del Rey rechaza que se la pueda considerar como una 'no feminista' y reclama un espacio dentro del feminismo 'para mujeres que son y actúan como yo, la clase de mujer que dice 'no' pero ante la que los hombres escuchan 'sí', que es vapuleada sin piedad por ser auténtica y delicada, a la que le quita su propia historia y voz mujeres más fuertes u hombres que odian a las mujeres'.

'He sido honesta y optimista acerca de las relaciones complicadas que he mantenido. Y así es como es para muchas mujeres. Esa fue desgraciadamente mi experiencia hasta el momento en el que esos discos se hicieron', concluye en su largo discurso, en el que anuncia que esos mismos temas aparecerán en sus próximos discos de poesía y también en su citado nuevo álbum.

Como ya habían anticipado previamente, se tratará de un disco de 'spoken word' (más recitado que cantado) y tomará el relevo de 'Norman Fucking Rockwell' (2019), su sexto disco de estudio en solo 7 años desde el lanzamiento de aquel 'Born To Die' que sacudió la industria.

Con él, la tan a menudo criticada intérprete y compositora se coló en todas las selecciones de medios especializados como uno de los mejores discos del año pasado y llegó a estar nominada al Grammy, viajando del tormento sentimental a la esperanza y decantando sus esencias de 'soft rock', elegancia y mitología costera en composiciones etéreas como 'Fuck It I Love You'.

Más recientemente, concretamente el pasado mes de febrero, fue noticia al verse obligada a cancelar su gira por Europa a causa de una enfermedad por la que había 'perdido completamente' la voz y ante la que deberá retirarse temporalmente de los escenarios. EFE