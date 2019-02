$!Las cinco claves de la segunda cumbre entre Trump y Kim

- EL MURO DE LAS SANCIONES

Pionyang dejó hoy claro que de momento solo está abierto a desmantelar una parte de Yongbyon -que no incluye activos considerados clave por Washington- y que además solo lo hará a cambio de que se levante toda la pila de sanciones estadounidenses y de la ONU que se amontonan sobre el régimen desde 2006.

- TRUMP Y KIM SE RELAJAN

Trump, habitualmente espontáneo, mostró en su primera foto con Kim una rigidez de la que no ha habido rastro en la cumbre de Hanói. La metamorfosis del líder norcoreano ha sido aún más notoria, muy lejos de su apariencia nerviosa de hace ocho meses o del carácter solemne que suele exhibir en las apariciones públicas en su país.

- ¿HABRÁ TERCERA CUMBRE?

Trump no dio ninguna garantía de que vaya a reunirse de nuevo con Kim, aunque insistió en que la despedida fue “amistosa”.

El mandatario estadounidense insinuó que no volverá a programar una cumbre si no hay avances más claros en las conversaciones entre sus equipos. “Yo esperaría que (la tercera cumbre) sea pronto, pero también podría no producirse en mucho tiempo”, reconoció.