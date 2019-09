Lasitskene no se obsesiona con el récord mundial de Kostadinova

Moscú, 27 sep (EFE).- La campeona mundial de salto de altura, la rusa María Lasitskene, favorita al oro en los Mundiales de Doha, prefiere no obsesionarse con el legendario récord de la búlgara Stefka Kostadinova (2,09 metros), que data de 1987.

'Stefka saltaba en otro tiempo, contra otros rivales. Había resultados totalmente diferentes. Ahora, saltas dos metros y tienes garantizado un puesto en el pedestal. Entonces, saltabas dos metros y podías quedarte fuera de los cinco primeros', comentó a Efe.

Lasitskene, que saltó 2,06 metros esta temporada, insiste en que en 2008 aún estaban Vlasic y Chícherova, pero que desde 2016 ella domina con insultante autoridad dicha disciplina.

'Yo no puedo trasladarme a su época y ponerme en su lugar. No digo que Stefka no tenga razón. Pero este es otro mundo', apuntó.

En cuanto a la marca de 2,06 metros esta temporada, no echa las campanas al vuelo, ya que para ella lo importante es sentirse bien en los entrenamientos.

'Evidentemente, no hay saltos casuales. Es fruto del trabajo. Me alegré, pero al día siguiente ya había que entrenar. Lo importante es saltar alto. Los resultados y los títulos ya vendrán después. Hay que dar las gracias por lo que uno tiene. Soy muy crítica conmigo misma. Siempre se puede mejorar', dijo.

La rusa, una de las 29 atletas neutrales autorizadas por la IAAF, viaja a Doha segura de sí misma, pero fiel a su mantra de 'no colgarse medallas' de antemano.

'Yo no voy con un resultado en mi cabeza. Tengo el deseo y la ambición de competir con éxito en el Mundial, pero decirlo en voz alta me quita energía. Debo concentrar toda mi energía en los entrenamientos', señaló.

A su vez, la campeona mundial en 2015 y 2017 admite que la larga temporada actual, al igual que las anteriores, son preparatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio, su gran obsesión tras perderse los de Río por la exclusión del equipo ruso por el dopaje de Estado.

'Todas las temporadas desde 2016 son una preparación para los Juegos. Y esta temporada aún más, ya que los Juegos están cada vez más cerca. El próximo invierno será muy interesante', afirmó.

Con respecto al futuro, cree que 'no hay límites' y como ejemplo pone a la española Ruth Beitia, que se proclamó campeona olímpica con 37 años.

'Aún no he llegado a la cumbre. Quiero vivir al día. El ser humano puede hacer lo que se proponga. Mira a Ruth Beitia. Ganó con 37 años. Yo también estoy abierta a todo', indicó. EFE