$!Le dieron tres días de vida y se acaba de graduar en la universidad

Nekhidia Harris, una joven universitaria de 24 años obtuvo recientemente su título universitario con honores en Medgar Evers College. Y aunque para una gran cantidad de personas esto no tiene nada de noticioso, en el caso suyo es un logro pues al nacer los médicos le pronosticaron unos tres días de vida.

Harris nació con huesos frágiles, entre otros problemas de salud, y a lo largo de su vida ha sido sometida a numerosas cirugías y ha tenido docenas de fracturas. Pero sus compañeros aseguran que nada rompe su espíritu. “Ella ilumina una habitación”, dijo la madre Dasline Harris. “No importa qué oscuridad haya en la habitación, ella ilumina esa habitación”.

“Me siento muy bien”, dijo a ABC. “Después del trabajo duro y las noches de insomnio a veces, durante toda la noche, me siento muy bien de haber logrado mi licenciatura en trabajo social”.

“Nadie la ha rechazado”, dijo el padre Michael Harris. “Nadie la trata de manera diferente, porque no la ven tan alta como ellos”.

Y eso puede ser debido a un poco de consejo impartido por su padre.

“Usa mi cerebro como mi altura, y me he quedado con eso”, dijo. “Y seguramente he usado mi cerebro como mi altura”.

Harris ya tiene una organización sin fines de lucro que usa para motivar a otros con discapacidades. Pero solo su energía puede hacer eso.

“Me gusta ayudar a la gente, y especialmente a los niños”, dijo. “También tengo una voz y amo a los niños. Me gravitan, así que quiero ayudarlos en todo lo que pueda”.

El siguiente paso para ella es un programa de maestría en el York College.