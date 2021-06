Leyendas rusas de LaLiga apuestan por España

Ignacio Ortega

San Petersbugo, 30 jun (EFE).- Las leyendas rusas del fútbol español apuestan por la victoria de España ante Suiza. Eliminada Francia, creen que el equipo de Luis Enrique tiene el camino libre para conquistar el título, con permiso de Bélgica.

“Para mí España es el máximo pretendiente al título. Luis Enrique tiene un grupo de futbolistas jóvenes muy hambrientos”, aseguró a Efe Vladislav Radímov, exjugador del Zaragoza.

Estos futbolistas que vinieron del frío tras la caída de la URSS admiten que los aficionados rusos, deseosos de emociones fuertes, esperaban que el estadio Krestovski fuera escenario el viernes de un duelo entre dos campeones mundiales, España y Francia.

“Es una pena que no se clasificara Francia. Me hubiera gustado ver cómo los españoles se fajaban y demostraban su nivel ante el campeón del mundo. Eran aún mejores con Benzema, pero minusvaloraron a los suizos. Cometieron muchos errores”, admitió.

MENOS TOQUE, MÁS ATAQUE

Reconocen que no les gustó la España de los primeros dos partidos, en los que no pasó del empate.

“Contra Suecia y Polonia, no me gustaron. El control por el control no dio ningún resultado positivo”, señala Víctor Onopko, exjugador del Oviedo. Radímov añadió: “Jugaron sin porterías”.

El exzaragozista, actual técnico del filial del Zenit, destaca que contra Croacia los españoles arriesgaron mucho más y apenas hubo pases cortos.

“Ahora, todos los ataques son rápidos. Si te fijas, todos los goles empezaron en un flanco y acabaron en el otro. Croacia no se lo esperaba. Por eso, España es el máximo goleador del torneo. El mejor cumplido es que el partido fue tan intenso que no podías ni mirar el móvil. No te daba tiempo”, señaló.

El antiguo futbolista del Sporting de Gijón, Dmitri Chéryshev, cree que el gol de Azpilicueta demostró la agresividad de España.

“El segundo gol fue el mejor ejemplo de que los españoles siempre buscaban la portería contraria. Ese es el camino”, comentó.

La confianza de haber marcado diez goles en los dos últimos partidos es vital para lo que queda de Eurocopa

“España va de menos a más”, precisa.

Consideran que los españoles pecaron de inexperiencia y Luis Enrique de conservadurismo al dejarse empatar en los últimos minutos del tiempo reglamentario.

“Con Xavi e Iniesta no hubiera pasado”, destaca Radímov, amigo del médico de la selección, Óscar Celada, con el que coincidió un año en el Zaragoza.

BUSQUETS, EL MAGO ANDANTE

En su opinión, la principal explicación de la repentina mejora de 'La Roja' en los últimos dos partidos es el regreso de Sergio Busquets.

“Juega andando, casi no se mueve, pero nunca pierde el balón. Se compenetra muy bien con Koke. Uno juega para adelante y el otro para atrás”, explica.

Onopko recuerda que fue el coronavirus el que le jugó una mala pasada al mediocentro del Barcelona.

“Busquets es como un padre para el resto de jugadores. Dirige, ordena e infunde tranquilidad”, afirma.

Su influencia se notó, según el antiguo jugador del Spartak, en que cuando Unai Simón se equivocó, “el equipo no se vino abajo” y “apoyó al portero”.

“De él viene todo lo bueno que hace España. Siente el juego, tanto en ataque como en defensa. Es como el director de la orquesta”, aseguró.

LUIS ENRIQUE, UN HOMBRE DE CARÁCTER

Chéryshev conoce muy bien a Luis Enrique. “Jugué contra él con el Sporting y con la selección. En un amistoso en Granada nos intercambiamos las camisetas”, aseguró.

“Le deseo mucha suerte. Es una gran persona, fue un gran jugador de fútbol y es un gran entrenador”, asegura.

Onopko también tuvo que fajarse con el entonces futbolista del Barcelona. “Siempre ha tenido un carácter fuerte”, señala.

“La filosofía de Luis Enrique consiste en el control del balón y cuando hay pérdida, presión momentánea. Está formando una nueva selección. Tras la eliminación de Rusia, España es mi equipo”, apunta.

También creen que acertó al mantener en el once titular a Morata, autor del cuarto gol de España, ya en la prórroga.

“Jugó un fantástico partido. Hizo un gran trabajo para el equipo”, dice Radímov.

BÉLGICA EN EL HORIZONTE

Advierten que Suiza es un equipo “muy disciplinado” en el que cada jugador sabe lo que hace, pero creen que España saldrá con la lección aprendida, ya que los helvéticos derrotaron “merecidamente” a Francia.

“Los suizos han cumplido ya con su deber. Jugar contra ellos será complicado, ya que no sienten ninguna presión. Será muy difícil”, resalta Chéryshev, a lo que Onopko añade que 'parece que dieron la gran sorpresa porque son un país pequeño, pero los suizos jugaron mejor durante varias fases del partido y derrotaron con toda justicia a los franceses'.

Onopko cree que Italia siempre es un equipo difícil, pero Radímov recuerda que el grupo que le tocó al equipo de Mancini en la primera fase era fácil.

“No me gustaron nada contra Austria en octavos. En cambio, Bélgica es más fuerte. Aunque depende de si juegan De Bruyne y Hazard. Contra Dinamarca se vio que los necesitan”, señaló. EFE