Listado de previsiones infográficas para el lunes 16 de septiembre de 2019

LOS ATAQUES A LAS REFINERÍAS DE ARABIA SAUDÍ.- EE.UU - Washington - Estados Unidos sopesa una respuesta al ataque contra refinerías de petróleo en Arabia Saudí, del que ha responsabilizado a Irán, lo que coincide con la visita a Washington del príncipe heredero de Baréin, Salman bin Hamad al Jalifa, en cuyo reino tiene su base la V Flota estadounidense. Contiene ABC sobre los ataques. (Tamaño estimado: 14,6 cm x 18 cm)

¿QUÉ ESCENARIOS ABRIRÁN LAS NUEVAS ELECCIONES EN ISRAEL?.- Las encuestas de intención de voto en Israel no dan un claro ganador, lo que abre un abanico de posibilidades para la formación de gobierno, que dependerá de la votación popular que se celebra este martes, pero también mucho de la negociación posterior entre los partidos. Contiene relación de los posibles escenarios. (Tamaño estimado: 9,6 cm x 18 cm)

EXGENERAL CHAVISTA NO SERÁ EXTRADITADO A EE.UU.- El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, exjefe de la contrainteligencia con los presidentes Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, no será extraditado a EE.UU desde España y, además, será puesto en libertad. Contiene perfil de Carvajal. (Tamaño estimado: 9,6 cm x 18 cm)

ESTRENOS DE CINE – “RAMBO: LAST BLOOD”.- Casi cuatro décadas después de la primera película de la legendaria saga ("Rambo: First Blood", 1982), Sylvester Stallone regresa como John Rambo para enfrentar su pasado y vengarse en la misión final. Contiene ficha técnica y otros detalles de la película "Rambo: Last Blood" que se estrena en EE.UU. este 20 de septiembre. (Tamaño estimado: 14,6 cm x 18 cm)

UN DÍA COMO HOY.- Contiene tres sucesos que ocurrieron un 18 de septiembre. (Tamaño estimado: 4,7 cm x 15 cm)

GIMNASIA RÍTMICA - Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica.

FÚTBOL LIGA - Resultados de la jornada de Liga en primera división.

FÚTBOL LIGA CAMPEONES - Previas de los partidos Borussia Dortmund-Barcelona y Chelsea-Valencia

El siguiente material infográfico en formato para web y móviles:

