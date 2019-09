López Obrador confiesa que su sueño fue ser beisbolista profesional

México, 23 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confesó este lunes que su sueño fue ser beisbolista profesional, pero no tuvo los apoyos como sí sucederá con el equipo que ganó la Serie Mundial Cal Ripken Jr., al que recibió.

"Van a estar estudiando, becados, y jugando béisbol. Yo hubiese querido eso en mis tiempos, a lo mejor no hubiese llegado a la presidencia porque me hubiese quedado jugando béisbol", dijo el mandatario.

López Obrador recibió este lunes a los integrantes del equipo mexicano que ganó el Mundial para menores de 13 años y les recordó a los jóvenes jugadores que ya tienen las condiciones para un día convertirse en profesionales.

El Jefe del ejecutivo suele sacar el tema del béisbol en sus discursos, acostumbra a asistir a inauguraciones de estadios, torneos y actividades relacionadas con el deporte de la bola y los 'strikes'.

Según ha confesado, López Obrador tiene jorobado el dedo meñique de su mano izquierda como consecuencia de una acción cuando era un joven jardinero central y al fildear una línea, su brazo quedó debajo del cuerpo.

"Es tanto mi afecto que todavía lo juego y estoy bateando por encima de .300, así como me ven", dijo en febrero pasado al inaugurar el Salón de la Fama del béisbol de México.

Dirigidos por Karim García, el jardinero mexicano que bateó 66 cuadrangulares en las Grandes Ligas y de joven fue el prospecto número uno del mundo, el equipo de México derrotó por 4-1 al de Hawaii y se llevó el título del torneo infantil.

"Es increíble estar en Palacio Nacional y que el presidente nos haya recibido, un sueño hecho realidad sus palabras para seguir adelante", comentó García.

Este lunes el presidente saludó uno por uno a los integrantes de la selección y contó algunas de sus anécdotas de su tiempo de pelotero.

"Tiraba a la altura de un perro, pero me quedé mocho por no cuidarme y tuve que irme a jugar la tercera base", comentó el mandatario, que entre sus primeras medidas como gobernante autorizó un presupuesto para desarrollar en México el béisbol, el único deporte en el que el país no compitió en los pasados Juegos Panamericanos, al quedar eliminado en el torneo clasificatorio. EFE