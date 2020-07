$!López Obrador confirma que Trudeau no estará en Washington en visita a Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no estará en su reunión de esta semana con Donald Trump en Washington, una ausencia que ya se esperaba.

'Él (Trudeau) no puede asistir a este encuentro del miércoles, según me informaron', aseguró el presidente mexicano en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador se reunirá este miércoles 8 de julio con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington para celebrar la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que empezó a funcionar el primer día de este mes.

Trudeau, líder del tercer país implicado en el acuerdo, no estará en ese encuentro, pero el mandatario mexicano explicó que este mismo lunes a las 9.30 hora local (14.30 GMT) va a tener 'una entrevista' por teléfono con él.

'No sé qué me vaya a plantear. Nosotros hicimos la invitación a Canadá pero decidieron no estar. Vamos a esperar a ver qué me dice el día de hoy y mañana les informo', dijo el líder del Ejecutivo a la prensa.

Del mismo modo, López Obrador no descartó reunirse con Justin Trudeau en un futuro, y le extendió una invitación para visitarle en México.

'Está invitado a venir a México. Están invitado todos los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros. México es un país hospitalario, amigo de todos los pueblos, de todos los gobiernos del mundo', aseguró.

El viaje de este miércoles supondrá la primera salida al extranjero del mandatario mexicano desde que asumiera el cargo en diciembre de 2018, un periodo en el que ha recorrido intensamente el interior del país.

Pese a la excepcionalidad de la visita, López Obrador no tiene previsto reunirse con ninguna otra autoridad más allá de Donald Trump, y descartó también tener encuentros con migrantes mexicanos en Estados Unidos al tratarse de una 'visita de trabajo'.

En ese viaje, que realizará en vuelo comercial, le acompañarán el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo.