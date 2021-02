Los creadores de 'Game of Thrones' y Hugh Jackman adaptarán 'The Overstory'

Los Ángeles (EE.UU.), 11 feb (EFE).- David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de la serie 'Game of Thrones' (2011-2019), unirán fuerzas con Hugh Jackman para llevar a Netflix una adaptación de la novela 'The Overstory' de Richard Powers, informaron este jueves medios estadounidenses como Variety.

Jackman, Benioff y Weiss serán productores ejecutivos de este proyecto para la pequeña pantalla que se basará en el libro que ganó el premio Pulitzer de ficción en 2019.

Según la web de Richard Powers, que estará involucrado en la serie como productor ejecutivo, 'The Overstory' trata sobre 'un mundo junto al nuestro que es vasto, lento, interconectado, ingenioso, magníficamente inventivo y que es casi invisible a nosotros'.

Para Jackman, este proyecto supondrá una novedad interesante ya que, aunque no es un novato en la producción ('X-Men Origins: Wolverine', 2009), no se ha mostrado tan interesado en lo que pasa detrás de las cámaras como otros compañeros actores que sí se han dedicado de lleno a la producción en los últimos años.

El guion del episodio piloto correrá por cuenta de Richard Robbins, que en la televisión ha trabajado en series como '12 Monkeys' (2015-2018) o 'Good Girls Revolt' (2015-2016).

'The Overstory' se une a los otros dos proyectos que hasta ahora han anunciado Benioff y Weiss como parte de su gran acuerdo con Netflix: la historia de ciencia-ficción 'Three-Body Problem', y la combinación de comedia y drama de 'The Chair' con Sandra Oh como protagonista y Amanda Peet (esposa de Benioff) como creadora.

Los máximos responsables de 'Game of Thrones' firmaron en agosto de 2019 un acuerdo global con el gigante digital que The Hollywood Reporter cifró en 250 millones de dólares por 5 años.

Benioff y Weiss hicieron historia en la televisión con 'Game of Thrones', serie de fantasía épica de HBO que se despidió en 2019 convertida en un descomunal fenómeno mundial.

'Game of Thrones' es la serie más reconocida en la andadura de los Emmy con 59 galardones. EFE