Los Pulitzer honran la cobertura de la pandemia y protestas

The Associated Press ganó dos premios Pulitzer en el rubro de fotografía por su cobertura de las protestas contra la injusticia racial en Estados Unidos y del impacto del COVID-19 en los ancianos, mientras que The New York Times se llevó el premio al servicio público por sus detallados reportajes sobre la pandemia.

En un año dominado por el COVID-19 y el intenso debate en Estados Unidos en torno a la raza y el actuar de la policía, el diario Star Tribune de Minneapolis ganó el premio a la noticia de último momento por su cobertura del asesinato de George Floyd y los sucesos posteriores, en tanto que Darnella Frazier —la adolescente que videograbó la muerte de Floyd en su celular— recibió una mención especial.

El premio para Frazier fue con el propósito de destacar “el papel crucial de los ciudadanos en la búsqueda periodística de la verdad y la justicia”, señaló la Junta del Pulitzer.

La AP y el New York Times ganaron dos Pulitzer cada uno, el premio más prestigioso para el periodismo en Estados Unidos, otorgado por primera vez en 1917.

El galardón al reportaje fotográfico fue para el jefe de fotografía de la AP en España, Emilio Morenatti, quien obtuvo imágenes de una pareja mayor que se abraza a través de una hoja de plástico transparente, de los trabajadores de una morgue con vestimenta protectora retirando cadáveres, y de ancianos pasando la crisis de salud en soledad.

El premio para las noticias de último momento fue compartido por 10 fotógrafos de la AP por su cobertura de las protestas desatadas tras el homicidio de Floyd. Una foto ampliamente reproducida, tomada por Julio Cortez la noche del 28 de mayo en Minneapolis, muestra a un manifestante solitario que corre con una bandera estadounidense invertida frente a una tienda de bebidas alcohólicas en llamas.

“Todo el mundo, no sólo yo, ha renunciado a algo para ir a cubrir estas cosas', dijo Cortez. “Ser un inmigrante ilegal de niño que ahora tiene una parte de la historia de la AP es simplemente descabellado. Estoy súper orgulloso del trabajo de todos'.

El presidente y director general de la agencia noticiosa, Gary Pruitt, dijo que los dos premios son un “verdadero testimonio del talento y la dedicación de los fotoperiodistas de la AP”. Y añadió: “Estos fotógrafos relataron las historias del año mediante imágenes notables e inolvidables que repercutieron en todo el mundo”.

El New York Times ganó el premio al servicio público por una cobertura de la pandemia que los jueces calificaron de “valiente, profética y amplia”, la cual “llenó un vacío de datos” que ayudó a preparar mejor al público. Wesley Morris del Times ganó el premio a la crítica por sus trabajos sobre la intersección de la raza y la cultura.

De forma similar, el premio en la categoría de columna editorial fue para Michael Paul Williams, del Richmond Times-Dispatch, de Virginia, por una serie de columnas sobre el desmantelamiento de los monumentos a la Confederación en Richmond tras la muerte de Floyd.

Y los periodistas del Star Tribune fueron homenajeados por cubrir las protestas en Minneapolis, donde los manifestantes quemaron construcciones, incluyendo un cuartel de la policía, después del asesinato de Floyd. El hombre de raza negra murió luego de que un policía de Minneapolis lo mantuvo sometido con una rodilla sobre el cuello durante 9 minutos y medio. Posteriormente ese agente fue declarado culpable de asesinato.

“Nuestro personal puso toda el alma y corazón en la cobertura de esta historia. Ha sido una época sumamente traumática y trágica para nuestra comunidad', dijo Rene Sanchez, director editorial del Star Tribune, en un comunicado. “Sentíamos que nuestro periodismo tenía que captar toda la verdad y profundidad de este dolor y las muchas preguntas que renovó acerca de Minnesota y el país'.

___

Los periodistas de The Associated Press Deepti Hajela, Donna Edwards y Sarah Rankin contribuyeron a este despacho.