$!Luis Almagro: “No se debe descartar ningún mecanismo para resolver la crisis venezolana”

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este viernes en la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que la comunidad internacional no debe descartar ningún mecanismo para resolver la crisis de Venezuela.

“Ningún mecanismo del derecho internacional debe ser descartado, es contrario al derecho, sería inmoral con el sufrimiento de un pueblo, con las graves violaciones a los derechos humanos”, manifestó Almagro al ser preguntado en un panel sobre la opción militar para Venezuela.

El secretario general de la OEA subrayó: “Descartar eso a priori es completamente contrario al derecho, además de inmoral e injusto con el pueblo venezolano”, porque, según explicó, “los instrumentos del derecho internacional deben estar disponibles para estos casos”.

Almagro, uno de los más fuertes críticos en la comunidad internacional del régimen de Nicolás Maduro, dijo que la OEA “tiene características institucionales” para actuar en los países miembros, “pero los mecanismos por los cuales se acababan las dictaduras en el siglo XX no son trasladables al siglo XXI” y por eso no se debe descartar ninguna opción.

Se trata, según dijo, de “abrir los instrumentos del derecho internacional”, como los “que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU y que la OEA no tiene”.

Al referirse al régimen de Maduro, Almagro afirmó que es una “dictadura usurpadora” con “costo político cero” en la que por graves que sean las violaciones a los derechos humanos que se cometen, “no pasa nada”.

“Es una dinámica de ‘management’ dictatorial muy cubano, mezclado con el crimen organizado”, expresó en el panel “Venezuela sin chavismo: nueva oportunidad para el hemisferio”, en el que también intervinieron el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco; el director del diario caraqueño El Nacional, Miguel Henrique Otero, y el de Migración Colombia, Christian Krüger.

Según dijo Almagro, con la presión diplomática y financiera que la comunidad internacional ejerce sobre el gobierno de Maduro, “en los años 70 u 80 cualquier dictadura hubiera caído en América Latina”.

Por eso añadió: “Una dictadura con esa característica no se va sola, no se va con lógica política y eso es uno de los temas de los que tenemos que ser conscientes al abordar la crisis política venezolana”.

En el panel, previo a la inauguración de la Reunión de Medio Año de la SIP, Almagro recordó que a pesar de las sanciones de países como Estados Unidos o la Unión Europea (UE) el régimen de Maduro sigue “golpeando” a su propio pueblo.

“Se llega a un punto en que se transforman en armas las violaciones a los derechos humanos y la salud de la gente”, expuso en referencia a la crisis humanitaria que vive Venezuela y a la negativa de Maduro a permitir la entrada de ayuda humanitaria a su país.

Por eso, consideró que hasta que no se haga “algo concreto para que Maduro no le siga pegando al pueblo venezolano con la peor crisis de la historia” de ese país, la situación no cambiará.

“Tenemos que pensar en cuál es nuestra responsabilidad de protegerlos” a esos venezolanos que hoy carecen de alimentos, medicinas y servicios públicos, manifestó. EFE