Luis Enrique celebra que España juegue en Bilbao la primera fase de la Euro

Bucarest, 30 nov (EFE).- El seleccionador de España, Luis Enrique Martínez, se mostró satisfecho con el resultado del sorteo para la Eurocopa de 2020, y celebró que la selección vaya a jugar como local en Bilbao los tres partidos de la fase de grupos.

'Sabiendo que vamos a jugar en Bilbao en casa y cómo nos hemos clasificado yo creo que es para sentirse bien y saber que luego lo difícil es ganar los partidos dentro del campo', dijo Luis Enrique a los medios al término del sorteo, celebrado el sábado por la noche en Bucarest.

Preguntado por el regreso a Bilbao de la selección después de más de medio siglo sin jugar en San Mamés, el seleccionador se mostró ilusionado con el regreso del equipo nacional español al campo del Athletic.

'Para mí es, sin ninguna duda uno, de los campos más bonitos de Europa, con Wembley', dijo Luis Enrique.

'Es maravilloso, precioso', agregó el asturiano, que destacó 'el ambiente' de San Mamés.

'Estoy seguro que va a ser de máximo apoyo y espero que no defraudemos, que podamos hacer una muy buena clasificación y ganar los tres partidos'.

Luis Enrique adelantó que España no disputará más que 'dos o tres partidos' amistosos como preparación para la Eurocopa, que se disputará el verano que viene en 12 ciudades de 12 países europeos.

A pregunta de un periodista polaco, Luis Enrique calificó a Polonia -rival de España en el grupo E junto con Suecia y el ganador de la eliminatoria B de la repesca- de equipo 'peligroso', y se refirió a su estrella, Robert Lewandowski, como 'un fuera de serie'.

El exbarcelonista tuvo también palabras para el grupo F, integrado de momento por Portugal, Francia y Alemania-: 'da miedo solo leer los nombres'.

Luis Enrique volvía a representar a España en un acto internacional después de regresar al banquillo de la selección tras dejar el equipo por la enfermedad de la que acabó muriendo su hija.

'Estoy contento primero por el sorteo, por estar de nuevo representando a la selección', dijo el entrenador, que habló también del apoyo que ha recibido en el mundo del fútbol.

'No debo ser tan ogro porque toda la gente que me encuentro dentro del fútbol me trata con mucho cariño, seguramente más del que me merezco'.

Luis Enrique no quiso entrar en la polémica del que fuera su segundo y su sustituto en la selección durante su baja, Robert Moreno.

'Ya hice una excepción en la anterior rueda de prensa el día de mi presentación; expliqué mis motivos, creo bastante claro', zanjó el asunto el exfutbolista. EFE.