$!Luis Figo: “Cuando jugaba no pensaba si costaba sesenta, cuarenta o treinta”

Luis Figo, exjugador portugués de Barcelona y Real Madrid, analizó lo que supuso su pase del club azulgrana al blanco y explicó cómo se sentía siendo entonces el futbolista más caro de la historia.

'Presión para hacer lo que tenía que hacer no tuve, aunque el rótulo de la transferencia más cara del mundo siempre te acompaña. Pero cuando estaba jugando no estaba pensando si costaba sesenta, cuarenta o treinta. No lo piensas', indicó.

'Cambió porque se pagó mucho. Puede ser que fuera un punto en el mercado que hasta ahí no se había pasado, pero nadie diría que a partir de ese momento se moverían las cifras que se mueven hoy, yo por lo menos no lo decía. Y se sigue aumentando. Fue un punto de partida', comentó en declaraciones a la prensa española en la previa de los Premios Laureus 2020 en Berlín.

En relación a estos galardones, apuntó: 'Es un placer. Ser miembro de la academia te permite estar aquí. Son los premios que coronan un año impresionante para deportistas individual y colectivamente. Además, el hecho de que sea el veinte aniversario lo hace especial'.

El luso habló también acerca del clásico que medirá próximamente a los dos equipos que defendió en el fútbol español: 'Pondría un poco mas favorito al Madrid porque juega en casa. Es un factor a favor. Pero en los derbis todo puede pasar. Da igual quién está mejor o peor'.

Lo que sí parece tener claro es que ambos pelearán por el título liguero: 'Queda mucho. Esto cambia tanto de semana a semana... quedan tres meses de competición y la diferencia no es nada. En los últimos años siempre está entre Barcelona y Madrid y éste no será diferente'.

Ambos siguen vivos en la Liga de Campeones: 'Veo al Liverpool fuerte, pero esto es una carrera que depende no sólo de cómo estás en el momento, no cuenta mucho lo que has hecho anteriormente. Todos los equipos teóricamente favoritos están en la recta final y todo puede pasar'.

A la hora de valorarlos de manera más específica, Figo resaltó el trabajo que está haciendo en el banquillo madridista Zinedine Zidane: 'No se puede ser mejor, independientemente de si pasas momentos complicados durante la temporada'.

'Esto es fútbol y no se puede ganar siempre. Lo que hay que tener es confianza en lo que estás haciendo, en tus jugadores. La demostración es lo que todo el mundo ve y lo que ha ganado', agregó en la capital alemana.

Asimismo, afirmó que no se arrepiente del cambio de colores que realizó, que tanto con el francés como con el resto de los llamados 'galácticos' mantiene el contacto y que cuando coincidieron en el vestuario era una 'relación sana' en la que cada uno 'sabía su responsabilidad'.

En lo que respecta al Barcelona, no quiso pronunciarse acerca del momento del equipo de Quique Setién y opinó que el argentino Leo Messi seguirá en el club azulgrana.

Figo también se refirió a su compatriota Joao Felix, ahora en las filas del Atlético de Madrid: 'No le he conocido mucho porque el año pasado despuntó en Portugal, yo tampoco sigo mucho la liga. Hizo un gran año, fue campeón y le fichó el Atlético. Es un jugador que tiene que crecer, es joven. Tiene que evolucionar en sus características, adaptarse y expresar todo su talento'.