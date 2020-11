Luka Romero: 'He marcado el gol y me he puesto a llorar'

Palma (España), 30 nov (EFE).- La joven estrella del Mallorca Luka Romero, de 16 años, recordará toda su vida la victoria de este domingo ante el Logroñés (4-0) que mantiene a su equipo al frente de la clasificación de la Liga de la Segunda División del fútbol español: 'He marcado el gol y me he puesto a llorar', declaró al finalizar el partido.

'No me lo creía, he pensado en mi madre, en mi padre, en la gente que me apoya. No me lo creía', explicó Luka, quien nada más marcar, levantó los brazos al cielo en recuerdo de Diego Armando Maradona.

Después, en las redes sociales, el futbolista al que se le compara con Leo Messi escribió: 'Muy feliz por primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Esto va por vos D10S'.

Luka, nacido en Durango (México) en el seno de una familia argentina, dijo que al marcar su primer gol como profesional también tuvo un recuerdo para su abuela 'Mabel, que está mirando desde allá arriba', precisó.

'Todos me están ayudando mucho, el míster (Luis García Plaza), la plantilla, mi familia. Todos mis compañeros estaban contentos porque la había metido', indicó.

Internacional con la selección argentina Sub-15 en el campeonato sudamericano de la categoría celebrado en Paraguay en 2019, Luka admite que en el Mallorca está viviendo 'un sueño'.

Fue el futbolista más joven en debutar en Primera con 15 años y 229 días. Lo hizo la temporada pasada en el estadio Alfredo Di Estéfano ante el Real Madrid.

Este domingo se convirtió en el segundo jugador más precoz de la historia en marcar en un partido oficial, tras José Saéz, quien con 15 años y 337 días, anotó en un Levante-Badalona.

El Mallorca cuida con mimo la vertiginosa progresión de su estrella juvenil, un producto de la cantera bermellona en la que se tienen depositadas grandes esperanzas.

Luka juega en las categorías inferiores del club balear desde los once años.

En 2011, acudió a una prueba al FC Barcelona, y aunque la superó, la entidad azulgrana desestimó su fichaje debido a que residía en Mallorca y no en la Ciudad Condal, requisito imprescindible para retenerlo en La Masía.

El golazo que marcó ante el Logroñés puso de relieve todo el talento futbolístico que atesora la joven perla mallorquinista.

Se desmarcó en el momento preciso para recibir el balón escorado hacia su pierna buena, la zurda, y no dudó un segundo en engatillar un remate imparable.

Solo llevaba 14 minutos sobre el terreno de juego, pero fueron suficientes para que salieran a relucir todas las virtudes futbolísticas que le han convertido en lo que es: un jugador con un gran futuro por delante. EFE

1000336