Lunes, 16 de septiembre de 2019 (08.00 GMT)

YEMEN CONFLICTO

Trump dice que EE,UU, está "cargado y listo" para responder a ataque en A.Saudí

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que está "cargado y listo" para responder al ataque contra refinerías saudíes y dijo que, aunque cree saber quién es el "culpable", está esperando la respuesta de Riad para saber cómo proceder. "El suministro de petróleo de Arabia Saudí fue atacado. Hay razones para pensar que sabemos el culpable, estamos cargados y listos, pendientes de verificación, pero estamos esperando a oír del reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque, ¡y bajo qué términos procederíamos!", manifestó Trump en Twitter. Esta es la respuesta más dura de Trump a lo ocurrido el sábado en Arabia Saudí, donde dos refinerías de la petrolera estatal Aramco, clave para el abastecimiento mundial de crudo, fueron atacadas con diez drones, causando una reducción de cerca del 50 % de su producción.

YEMEN CONFLICTO

La Inteligencia de EEUU dice que Irán está tras ataque a refinerías saudíes

Washington (EFE).- Los servicios de Inteligencia de EEUU aseguran que Irán está detrás de los ataques a las refinerías saudíes del pasado sábado, indicaron medios estadounidenses que citan a funcionarios no identificados. Irán lanzó casi una docena de misiles de crucero y más de 20 aviones no tripulados desde su territorio en el ataque, dijo a ABC News un alto funcionario de la administración Trump. "Fue Irán. Los hutíes están reclamando crédito por algo que no hicieron", dijo ese mismo funcionario sobre los rebeldes yemeníes que se han atribuido la autoría de los ataques.

YEMEN CONFLICTO

EE.UU. ofrece sus reservas de petróleo para garantizar el suministro mundial

Washington (EFE).- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que sus reservas de petróleo de emergencia podrán ser usadas, si es necesario, para garantizar el suministro mundial, impactado por los recientes ataques contra refinerías saudíes. La portavoz del Departamento de Energía, Shaylyn Hynes, dijo el domingo a Efe que EE.UU. "está preparado para utilizar sus reservas estratégicas de petróleo si resulta necesario con el fin de compensar cualquier interrupción en los mercados petroleros como resultado del acto de agresión" en Arabia Saudí.

YEMEN CONFLICTO PETRÓLEO

El crudo Brent sube el 10,5 % tras los ataques en Arabia Saudí

Londres (EFE).- El crudo Brent, de referencia en Europa, subía el 10,5% en el mercado de futuro de Londres tras los ataques del fin de semana contra las principales refinerías saudíes. El petróleo del International Exchange Futures, para entrega en noviembre, cotizaba al comienzo de la sesión de este lunes en 66,56 dólares, un 10,5% más que al cierre del pasado viernes.

COREA DEL NORTE EE.UU.

Pionyang dice que el diálogo con Washington puede arrancar en "pocas semanas"

Seúl (EFE).- Un representante del régimen norcoreano dijo hoy que las negociaciones de trabajo sobre desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos podrían retomarse en unas "pocas semanas". En un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal KCNA, el director general del Departamento de Asuntos Estadounidenses de la Cancillería norcoreana dijo que Pionyang espera "mantener dentro de unas pocas semanas" un encuentro que constituya un avance positivo para ambas partes.

VENEZUELA CRISIS

Guaidó abandona el diálogo más de 40 días después de que lo hiciera Maduro

Caracas (EFE).- El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino de su país, anunció este domingo el abandono del diálogo que mantenía con el Gobierno de Nicolás Maduro con el auspicio de Noruega, más de 40 días después de que lo hiciera el líder chavista. "El régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces: tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó", informó la administración de Guaidó en un comunicado.

COLOMBIA CONFLICTO

Asesinan en Colombia candidato a alcaldía de municipio en zona de frontera

Bogotá (EFE).- El político conservador Bernardo Betancourt Orozco, candidato en las elecciones del próximo octubre a la Alcaldía del municipio colombiano de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, fue asesinado por desconocidos, informó este domingo el Partido Conservador. "Rechazamos el asesinato de nuestro candidato a la alcaldía de Tibú, Bernardo Betancourt Orozco. Solicitamos a las autoridades dar con los responsables de este terrible acto", afirmó la formación política en su cuenta de Twitter.

TÚNEZ PRESIDENCIALES

El jurista Kaïes Said y el magnate Nabil Karoui se perfilan como ganadores

Túnez (EFE).- El controvertido jurista independiente Kaïes Said habría ganado las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Túnez y disputará una segunda vuelta con el polémico magnate de los medios de comunicación Nabil Karoui, en prisión preventiva por presunta corrupción, según las primeras estimaciones a pie de urna. De acuerdo con las mismas, Said, favorable a la pena de muerte y contrario a la homosexualidad, cuya existencia en Túnez atribuye a una conspiración extranjera, habría logrado el 19,5 por ciento de los votos.

MÉXICO INDEPENDENCIA

López Obrador da su primer Grito de Independencia como presidente de México

México (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este domingo su primer Grito de Independencia como mandatario del país con vivas destacados a los héroes anónimos de esta gesta histórica y a las comunidades indígenas. Desde el balcón central del Palacio Nacional y ante más de 80.000 personas reunidas en la Plaza central, el Zócalo, López Obrador cumplió con el tradicional grito con 20 vivas y marcado toque personal de austeridad.

MÉXICO VIOLENCIA

Acribillan a cinco personas en un bar del estado mexicano de Tabasco

Villahermosa (México), 15 sep (EFE) .- Un grupo armado asesinó este domingo a cinco personas que estaban en un bar de una localidad del estado de Tabasco, en el sureste de México, informó la Cruz Roja estatal. "Son cinco hombres tendidos sin signos vitales. Ya no fue posible llegar al sitio para brindarles auxilio", dijo a Efe Leonel Enríquez, jefe de la base de rescate y primeros auxilios de la Cruz Roja. La múltiple ejecución ocurrió a las 20:52 (03:52 GMT) en el bar "Doña Rosa" de la ranchería Río Tinto, a unos 23 kilómetros al poniente de la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco.

COLOMBIA ACCIDENTE

Siete muertos al caer avión sobre casas en ciudad colombiana de Popayán

Bogotá (EFE).- Siete personas murieron y dos más resultaron heridas este domingo al caer sobre unas viviendas un avión de la aerolínea regional Transpacífico que acababa de despegar del aeropuerto de la ciudad colombiana de Popayán (suroeste). "Lamentamos enormemente este accidente sucedido por una avioneta. El reporte no es halagador, se encontraron siete personas fallecidas, dos personas están en el hospital San José", afirmó en un vídeo el alcalde de la ciudad, Cesar Gómez Castro.

ISRAEL PALESTINA

Gobierno Israelí legaliza una colonia en Cisjordania a dos días de comicios

Jerusalén (EFE).- El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, reunió el domingo a su Gabinete en el Valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada, y aprobó la regularización y extensión de una colonia judía de la zona a dos días de los comicios. El Ejecutivo autorizó el asentamiento, ya levantado sin el permiso gubernamental previo, y anunció que permitirá su ampliación más allá de los límites que hoy ocupa, confirmaron a EFE fuentes de la oficina del primer ministro.

NICARAGUA PROTESTAS

Ortega rechaza a la OEA porque teme que se sepan "sus mentiras", advierte la oposición

Managua (EFE).- El rechazo del presidente Daniel Ortega al ingreso de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Nicaragua es por "temor" a que se sepan "sus mentiras y artimañas" sobre la crisis local, advirtió este domingo la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. Mientras la oposición y organismos humanitarios culpan a Ortega por graves violaciones de derechos humanos, este dice haber superado un "golpe de Estado fallido" y presidir un país "normal", en medio de la crisis sociopolítica que padece su país.

