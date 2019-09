Lunes, 16 de septiembre de 2019 (11.00 GMT)

YEMEN CONFLICTO

Trump dice que EE,UU, está "cargado y listo" para responder a ataque en A.Saudí

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que está "cargado y listo" para responder al ataque contra refinerías saudíes y dijo que, aunque cree saber quién es el "culpable", está esperando la respuesta de Riad para saber cómo proceder. "El suministro de petróleo de Arabia Saudí fue atacado. Hay razones para pensar que sabemos el culpable, estamos cargados y listos, pendientes de verificación, pero estamos esperando a oír del reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque, ¡y bajo qué términos procederíamos!", manifestó Trump en Twitter. Esta es la respuesta más dura de Trump a lo ocurrido el sábado en Arabia Saudí, donde dos refinerías de la petrolera estatal Aramco, clave para el abastecimiento mundial de crudo, fueron atacadas con diez drones, causando una reducción de cerca del 50 % de su producción.

YEMEN CONFLICTO

La Inteligencia de EEUU dice que Irán está tras ataque a refinerías saudíes

Washington (EFE).- Los servicios de Inteligencia de EEUU aseguran que Irán está detrás de los ataques a las refinerías saudíes del pasado sábado, indicaron medios estadounidenses que citan a funcionarios no identificados. Irán lanzó casi una docena de misiles de crucero y más de 20 aviones no tripulados desde su territorio en el ataque, dijo a ABC News un alto funcionario de la administración Trump. "Fue Irán. Los hutíes están reclamando crédito por algo que no hicieron", dijo ese mismo funcionario sobre los rebeldes yemeníes que se han atribuido la autoría de los ataques.

IRÁN EEUU

Irán rechaza acusaciones de EEUU sobre ataques y también reunión con Trump

Teherán (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Irán rechazó hoy de nuevo las acusaciones de Estados Unidos sobre su implicación en los recientes ataques en Arabia Saudí, así como un posible encuentro entre los presidentes de ambos países. "Estas acusaciones son inaceptables y completamente infundadas", dijo el portavoz de Exteriores, Abas Musaví, en rueda de prensa sobre los ataques con drones del sábado a dos refinerías de la petrolera saudí Aramco.

YEMEN CONFLICTO

EE.UU. ofrece sus reservas de petróleo para garantizar el suministro mundial

Washington (EFE).- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que sus reservas de petróleo de emergencia podrán ser usadas, si es necesario, para garantizar el suministro mundial, impactado por los recientes ataques contra refinerías saudíes. La portavoz del Departamento de Energía, Shaylyn Hynes, dijo el domingo a Efe que EE.UU. "está preparado para utilizar sus reservas estratégicas de petróleo si resulta necesario con el fin de compensar cualquier interrupción en los mercados petroleros como resultado del acto de agresión" en Arabia Saudí.

YEMEN CONFLICTO

Los hutíes amenazan con más ataques contra Aramco "en cualquier momento"

Saná (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen advirtieron hoy de que pueden lanzar "en cualquier momento" más ataques como el del pasado sábado contra refinerías de la petrolera saudí Aramco y han pedido a los ciudadanos extranjeros que se retiren de sus plantas si no quieren verse involucrados en ellos. "Advertimos a las compañías y extranjeros de que no permanezcan en las plantas que han sido objeto de nuestros ataques porque todavía están al alcance de nuestros disparos y pueden ser atacadas en cualquier momento", alertó en su cuenta de Twitter el portavoz militar hutí, Yahya Sarea.

COREA DEL NORTE EE.UU.

Pionyang dice que el diálogo con Washington puede arrancar en "pocas semanas"

Seúl (EFE).- Un representante del régimen norcoreano dijo hoy que las negociaciones de trabajo sobre desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos podrían retomarse en unas "pocas semanas". En un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal KCNA, el director general del Departamento de Asuntos Estadounidenses de la Cancillería norcoreana dijo que Pionyang espera "mantener dentro de unas pocas semanas" un encuentro que constituya un avance positivo para ambas partes.

VENEZUELA CRISIS

Guaidó abandona el diálogo más de 40 días después de que lo hiciera Maduro

Caracas (EFE).- El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino de su país, anunció este domingo el abandono del diálogo que mantenía con el Gobierno de Nicolás Maduro con el auspicio de Noruega, más de 40 días después de que lo hiciera el líder chavista. "El régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces: tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó", informó la administración de Guaidó en un comunicado.

MÉXICO INDEPENDENCIA

López Obrador da su primer Grito de Independencia como presidente de México

México (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este domingo su primer Grito de Independencia como mandatario del país con vivas destacados a los héroes anónimos de esta gesta histórica y a las comunidades indígenas. Desde el balcón central del Palacio Nacional y ante más de 80.000 personas reunidas en la Plaza central, el Zócalo, López Obrador cumplió con el tradicional grito con 20 vivas y marcado toque personal de austeridad.

ESPAÑA VENEZUELA

La Justicia española rechaza extraditar al exgeneral chavista Hugo Carvajal

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional española rechazó este lunes extraditar a Estados Unidos al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvalal, antiguo jefe de la contrainteligencia con Hugo Chávez, reclamado por delitos de narcotráfico, y decidió ponerlo en libertad. Fuentes de la Audiencia Nacional informaron de la decisión, a la espera de que el tribunal difunda mañana un auto con los motivos de su fallo.

NICARAGUA PROTESTAS

Ortega rechaza a la OEA porque teme que se sepan "sus mentiras", advierte la oposición

Managua (EFE).- El rechazo del presidente Daniel Ortega al ingreso de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Nicaragua es por "temor" a que se sepan "sus mentiras y artimañas" sobre la crisis local, advirtió este domingo la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. Mientras la oposición y organismos humanitarios culpan a Ortega por graves violaciones de derechos humanos, este dice haber superado un "golpe de Estado fallido" y presidir un país "normal", en medio de la crisis sociopolítica que padece su país.

TÚNEZ PRESIDENCIALES

El jurista Kaïes Said y el magnate Nabil Karoui se perfilan como ganadores

Túnez (EFE).- El controvertido jurista independiente Kaïes Said habría ganado las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Túnez y disputará una segunda vuelta con el polémico magnate de los medios de comunicación Nabil Karoui, en prisión preventiva por presunta corrupción, según las primeras estimaciones a pie de urna. De acuerdo con las mismas, Said, favorable a la pena de muerte y contrario a la homosexualidad, cuya existencia en Túnez atribuye a una conspiración extranjera, habría logrado el 19,5 por ciento de los votos.

ESPAÑA GOBIERNO

Felipe VI inicia consultas con partidos para posible gobierno o elecciones

Madrid (EFE).- El rey Felipe VI inició este lunes una ronda decisiva de consultas con los partidos españoles que tienen representación parlamentaria para conocer si el socialista Pedro Sánchez tiene apoyos suficientes para ser reelegido presidente del Gobierno, o habrá nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. El monarca, tal como marca la Constitución española, comienza hoy las consultas con los partidos de menor representación parlamentaria - regionalistas, nacionalistas, pequeñas formaciones regionales de izquierda - y las concluirá mañana con los mayoritarios.

BIRMANIA D.HUMANOS

Ginebra (EFE).- La amenaza de genocidio que pesa sobre 600.000 rohinyas es clara, según una comisión investigadora de la ONU sobre los crímenes perpetrados en el último año en Birmania (Myanmar) y de los que también han sido sus víctimas otras minorías presentes en el país. Una aplastante mayoría de los crímenes documentados han sido perpetrados por el Ejército birmano (denominado "Tatmadaw") y no se confinan a los brutales ataques contra la minoría musulmana rohinya, sino que se extienden a otras comunidades de la etnia rakáin (budistas) para evitar que éstas apoyen a un movimiento rebelde que ha resurgido

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu promete anexionar más colonias en caso de ser reelegido mañana

Jerusalén (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió hoy anexionar el asentamiento de Kiryat Arba y la comunidad judía de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada, en caso de ser reelegido en los comicios de mañana. "Claro, serán parte de Israel, pero necesito el mandato para poder ejecutar este plan", aseveró el mandatario en la radio del Ejército, al ser preguntado sobre la anexión de esta localidad sagrada para las tres religiones monoteístas. EFE