Maduro dice que no aceptará en Venezuela a ningún grupo armado colombiano

Caracas, 30 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que no aceptará en el territorio venezolano ningún grupo armado colombiano, en medio de las acusaciones que se han desatado contra su Gobierno por supuestamente albergar a miembros de la guerrilla de Colombia.

'No aceptamos ni aceptaremos a ningún grupo armado de ningún signo colombiano en territorio venezolano, es una orden que he dado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana', dijo el mandatario en una rueda de prensa.

Afirmó que esa orden 'se ha comprobado y cumplido plenamente en estos ejercicios Soberanía y Paz Venezuela 2019', que se verificaron entre el 10 y el 28 de septiembre en la frontera venezolana y que contaron con la participación de 150.000 efectivos de distintas fuerzas.

Según Maduro, el presidente de Colombia, Iván Duque, 'miente porque quiere una guerra', al referirse a las fotos que formaron parte del dossier que el mandatario colombiano presentó en Naciones Unidas y que no correspondían a locaciones venezolanas como había sostenido Duque.

'¡Qué falta de respeto!', dijo Maduro, al refutar la veracidad de las imágenes.

Para Maduro, 'la guerrilla colombiana es un fenómeno de Colombia' que ya suma '70 años de conflicto armado', por lo que llamó a Duque a no buscar sus causas en Venezuela pues 'las causas las tiene usted allá, señor Iván Duque, resuélvalas'.

Apuntó que los grupos irregulares 'pasan la frontera y cometen delitos en Venezuela'.

Venezuela y Colombia rompieron sus relaciones en febrero pasado, luego de que la Administración de Duque prestara su apoyo para el intento fallido de ingreso de ayuda humanitaria que había coordinado el líder del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de medio centenar de países reconoce como presidente encargado de Venezuela.

'Yo a Duque le he dicho en varias oportunidades que es paramilitar, narcotraficante y él no protesta, pero porque le dije Porky sacaron una nota de protesta... pido disculpas no te digo más imbécil ni Porky está bien', dijo Maduro.

Al mismo tiempo le exigió a Duque que pida disculpas 'al pueblo de Colombia, de Venezuela por las mentiras que llevaste a la ONU'.

Este lunes, Maduro reiteró la denuncia de los vínculos de Guaidó con la banda criminal colombiana 'Los Rastrojos', mientras hacía esta declaración, el canal estatal VTV mostró una vez más las imágenes del líder de la oposición con los supuestos cabecillas de la banda criminal, unas fotografías que el opositor asegura no demuestran ninguna relación con irregulares. EFE

