Magaly Bonilla: 'La carrera más dura de mi vida'

Doha, 29 sep (EFE).- La ecuatoriana Magaly Bonilla, la mejor atleta hispanoamericana esta madrugada en los 50 km marcha (séptima con 4h37:03), admitió que, por el momento, había sido la prueba más dura de su vida, y se declaró contenta con el resultado.

'Acabo de enterarme de que he sido la mejor latinoamericana, así que estoy muy contenta. Tenía expectativas de salir a un ritmo más fuerte pero no se pudo. Fue más mental, mucha cabeza, porque al principio íbamos a un ritmo muy lento y una se desespera, pero había que controlar eso y pudimos hacerlo bien', declaró a EFE tras ser atendida por los servicios médicos.

Preguntada sobre si esta había sido la carrera más dura de su vida, admitió: 'Creo que, de momento, sí. 50 kilómetros, casi cinco horas con esta temperatura, creo que va a ser difícil de superar'.

Bonilla lleva cuatro pruebas de 50 km en sus piernas y, aunque no colma sus expectativas, piensa que 'la ubicación es buena'. 'He entrenado muy fuerte y quería hacer una buena marca pero no se pudo', añadió.

'Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no está la prueba de 50 km de mujeres, pero intentaré hacer la marca en 20 km', apuntó.

Bonilla celebra que el nivel de la marcha haya mejorado en Ecuador. 'Glenda (Morejón, campeona mundial juvenil en 2017) ha despuntado y eso nos motiva a nosotros para estar a su nivel'.

También destacó la figura de Jefferson Pérez, tres veces campeón mundial y una olímpico. 'Es la figura más importante del deporte ecuatoriano, se lo ha ganado', dijo Bonilla. EFE