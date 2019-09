Malmström: 'No se puede acusar al acuerdo UE-Mercosur de causar incendios'

Nueva York, 25 sep (EFE).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, expresó este miércoles en Nueva York preocupación por los incendios en el Amazonas pero dijo que 'no se puede acusar' al acuerdo alcanzado entre la UE y el Mercosur el pasado junio de 'causarlos', porque todavía no se ha puesto en marcha.

'El acuerdo con Mercosur ha sido muy criticado últimamente por los incendios en el Amazonas, que son extremadamente preocupantes porque es el pulmón del planeta, pero no puedes acusar al acuerdo con el Mercosur de causar eso', declaró en una sesión sobre comercio y cambio climático durante el Foro Económico Bloomberg.

'El acuerdo con Mercosur fue acordado políticamente en junio y no se ha aplicado. Llevaría al menos otros dos años antes de que entre en vigor. No se ha traducido aún, no está legalmente depurado', explicó Malmström, preguntada por las voces que consideran que esa asociación está acelerando los fuegos en los bosques.

'Creemos que es una manera, por ejemplo, de mantener a Brasil y a otros en el Acuerdo Climático (de París) y asegurar de que cumplen con las promesas que han hecho', agregó.

La comisaria consideró que 'el comercio bien hecho puede ayudar a un desarrollo sostenible', y defendió que la Unión Europea incorpora en sus acuerdos comerciales 'capítulos de peso sobre desarrollo sostenible que están basados en convenios internacionales de trabajo y derechos humanos, pero también de medioambiente'.

Así, aseguró que en los acuerdos comerciales se están reflejando cuestiones sobre especies en peligro de extinción, tala ilegal y, más recientemente, sobre el Acuerdo de París, lo que lleva a que 'los compromisos que todo el mundo ha hecho se reflejen de manera vinculante'.

'De esta manera mantenemos a los países comprometidos y como un acuerdo comercial es parte de una asociación corporativa más grande, también podemos cooperar en investigación, innovación...', desgranó.

Preguntada por el vínculo entre los acuerdos comerciales y climáticos, Malmström apuntó que 'por eso ahora no podemos tener un amplio acuerdo comercial con Estados Unidos', porque su Gobierno debería comprometerse al Acuerdo de París antes de acordar medidas con la Unión Europea. EFE