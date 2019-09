Marcelo repite en el grupo; Rodrygo no estará en el derbi

Madrid, 27 sep (EFE).- El Real Madrid completó su último entrenamiento previo al derbi madrileño del Wanda Metropolitano, en una sesión en su ciudad deportiva con la presencia del brasileño Marcelo en el grupo por segundo día consecutivo, apurando sus opciones de regreso, y la ausencia de Rodrygo tras su debut con gol.

Nada alterará los planes de Zinedine Zidane para el derbi. El gran debut de Rodrygo Goes con el primer equipo madridista, marcando a Osasuna en el primer balón que tocó, no provocará su presencia en la convocatoria del derbi. El brasileño no completó el último entrenamiento en Valdebebas y este fin de semana estará a disposición de Raúl González en el Castilla.

La atención de Zidane se centra en Marcelo y su evolución. El lateral zurdo inició el entrenamiento con el grupo, siendo uno más en los minutos abiertos a los medios de comunicación, tocando balón y ganando ritmo posteriormente en la parte a puerta cerrada.

El técnico madridista debe decidir ahora si está en condiciones de ser titular en el derbi, recién recuperado de la cervicodorsalgia postraumática que sufría o retrasa su vuelta para el partido del próximo martes de la Liga de Campeones, frente al Brujas.

También cerraron la semana en la dinámica de grupo el croata Luka Modric e Isco Alarcón, ya recuperados de sus lesiones musculares y con opciones de ser novedades en la convocatoria de Zidane. Cuenta con las ausencias por lesión de Ferland Mendy y Marco Asensio, únicos futbolistas que no se ejercitaron sobre el césped en la mañana del viernes.

En el entrenamiento Zidane juntó a todos sus jugadores disponibles, tras el descanso selectivo del jueves a titulares como Sergio Ramos, Toni Kroos y Casemiro y el resto de futbolistas que iniciaron el duelo ante Osasuna. El técnico madridista terminó de preparar los últimos detalles tácticos del derbi y de definir un once en el que solo queda por despejar la duda del lateral izquierdo entre Marcelo o Nacho Fernández. EFE