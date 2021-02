Marcus Ornellas enfrenta sin miedo la nueva adaptación de 'Mirada de mujer'

Mónica Rubalcava

México, 10 feb (EFE).- Sin miedos y con ganas de seguir creciendo en su carrera, el actor brasileño Marcus Ornellas se prepara para interpretar al tercero en discordia en la nueva telenovela 'Si nos dejan', que es a su vez una adaptación del fenómeno televisivo de la década de 1990 en México, 'Mirada de mujer'.

'Es un proyecto donde vuelvo a trabajar con Eduardo Yañez. En 'Falsa identidad' éramos padre e hijo y aquí vamos a hacer rivales y la razón es una mujer -la actriz Mayrín Villanueva-', explica en entrevista con Efe el actor de la telenovela 'Rubí' (2020).

En 1997, los actores Angélica Aragón, Fernando Luján y Ari Telch robaron el corazón de los televidentes con su interpretación en la ahora clásica 'Mirada de mujer'.

La historia trataba un tema novedoso y poco usual para la televisión mexicana y abrió la conversación a un tema tabú: el amor entre una mujer mayor con un hombre más joven.

Aunque Marcus cree que el tema puede no ser tan impactante como en el momento en el que se presentó por primera vez en México, considera que la historia 'aún tiene mucha fuerza' y asegura que el éxito que tuvo en su tiempo no lo presiona a la hora de trabajar.

'Por ser un 'remake' la gente siempre va a opinar. Yo considero que son etapas muy distintas, la televisión de antes no es la misma que la de hoy. Una mujer más grande con un hombre más joven hoy en día tal vez no es tan impactante como hace más de 20 años, pero la telenovela tiene mucha fuerza y el melodrama sigue vigente', opina.

Ornellas revisó un poco del trabajo realizado por Telch en la versión de 1997 y el de Mauricio Ochmann en 'Victoria' (2007), pero confiesa que su guía más importante fue su esposa, la también actriz Ariadne Díaz, en cuya opinión confía a la hora de elegir proyectos.

'Le comenté a Ary, que haría un 'remake' de 'Mirada de mujer' y me dijo que todas estaban enamoradas del personaje que interpretó Telch y que ahora hago yo. Ella me ayudó mucho a entender el personaje y la historia', recuerda el actor.

Marcus también confesó sentirse contento de trabajar de nuevo con Yáñez, a quien considera un actor disciplinado y buen compañero y desmintió los rumores que sugieren lo contrario.

'Él fue la primera persona que me llamó después de que me confirmaron, me dijo, 'mijo, estoy muy contento por ti, qué padre que vamos a trabajar juntos', existe un respeto muy grande', apunta.

'MONARCA' SU GRAN APUESTA

Ornellas ha vivido un crecimiento como actor indudable, se ha ganado el cariño de productores y del público con sus interpretaciones y el caso más reciente fue su participación en la segunda temporada de 'Monarca', uno de los proyectos que considera de los más importantes de su trayectoria.

'Nunca había hecho un personaje tan ambicioso, tan libre, tan envidiable, Jonás es un hombre sin ningún prejuicio en la vida, va para adelante y va buscando sus objetivos, a veces se pasa porque no tiene muchos límites', dice el actor.

En el proyecto Marcus interpretó a Jonás Peralta, un empresario que incita a los esposos Andrés y Ximena Carranza a explorar su sexualidad juntos y con el que temas como el de la bisexualidad quedan expuestos y son tratados con naturalidad.

'Él reconoce lo que le gusta y no le importa lo que piensen los demás, así debería de ser para todos, ya sea que te guste una persona del otro sexo, del mismo sexo o de los dos, lo importante es que tu vida sexual no quede limitada a lo que dicen los demás', asevera.

La serie además le ha dejado experiencias importantes que sabe que nunca habría vivido fuera de un pantalla, como lo es el haber besado a un hombre, y asegura que cada personaje que ha realizado le ha dejado nuevos entendimientos de la vida.

Aunque todavía no está confirmada la tercera temporada, considera que es necesaria, pues además de que la historia de Jonás no concluyó, el público ha exigido la continuación de la serie.

Por ahora, el actor comenzará con las grabaciones de 'Si nos dejan' el próximo lunes y espera que el estreno se dé por Univision y el canal Las Estrellas este mismo año. EFE