Mariah Carey ficha por Apple en el 25 aniversario de su himno navideño

Los Ángeles (EE.UU.), 31 ago (EFE).- Este año Mariah Carey dará la bienvenida a la Navidad con un programa especial retransmitido en todo el mundo por la tecnológica Apple, que ha firmado un contrato con la cantante de la mítica y recurrente 'All I Want For Christmas Is You'.

De hecho, el especial de Apple TV+ coincide con el final del 25 aniversario del lanzamiento de esta canción que, cada año y durante las fiestas navideñas, vuelve al número uno de lo más escuchado en distintas partes del mundo.

'All I Want For Christmas Is You' se lanzó al mercado a finales de 1994 y el año pasado, 25 años después, figuró de nuevo en lo más alto de las listas de ventas y escuchas por 'streaming', mientras que la presencia de Carey en la ceremonia que da el pistoletazo de salida a la temporada navideña es un clásico de las fiestas en EE.UU.

'Si me conoces, sabes que me niego a hablar de Navidad incluso antes de otoño pero estoy muy emocionada por esto, así que haré una excepción solo hoy', expresó la cantante en Twitter.

El nuevo especial combinará 'música, coreografía y animación', anunció Apple en un comunicado que avanza que el programa contará con más invitados para celebrar la navidad 'por todo el mundo'.

La compañía de la manzana ha fichado a un equipo con experiencia en retransmisiones como los Óscar y las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos, liderado por Hamish Hamilton y Roman Coppola.

Carey se sumará a un catálogo que concentra cada vez a más rostros populares de la televisión como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Keira Knightley y Reese Witherspoon.

En su primer año desde que la empresa fabricante del iPhone decidió estrenar contenidos televisivos, la compañía ha logrado desembarcar en los galardones más importantes de la pequeña pantalla, los Emmy, con un total de 18 nominaciones, aunque lejos de las 160 del competidor estrella en la era actual, Netflix.

Y a nivel cinéfilo Martin Scorsese, tras triunfar con la monumental 'The Irishman' (2019) para Netflix, firmó un acuerdo global para producir y dirigir diferentes series o películas para la tecnológica. EFE

romu/arm

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.