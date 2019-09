Marina Rossell pone voz al Pantanal paraguayo en coreografía de Ramón Oller

Noelia F. Aceituno

Asunción, 20 sep (EFE).- La cantautora española Marina Rossell pondrá voz al Pantanal paraguayo en una obra de Ramón Oller para el Ballet Nacional de Paraguay en la que el coreógrafo, referente de la danza en España, pretende recuperar la esperanza en la naturaleza y fijar la mirada en la belleza de ese gran humedal, devastado por los incendios del último mes.

Una alianza artística que se presentará al público en Asunción el 29 de septiembre, todavía con los incendios arrasando miles de hectáreas del Pantanal, compartido por Paraguay, Bolivia y Brasil, ecosistema que alberga a 3.500 especies de plantas, 656 de aves, 325 de peces y 159 de mamíferos, además de decenas de reptiles y anfibios.

El arte y la expresión coreográfica y musical se unen así en un conjuro contra esa desgracia medioambiental que el Gobierno paraguayo sigue combatiendo, incluso con ayuda de aviones brasileños, argentinos y chilenos para la extinción del fuego.

Sin embargo, Oller concibió la obra antes, como "Bienvenidos al Jardín", en una escala en Panamá, de camino a Asunción, y fue allí donde descubrió la existencia del Pantanal.

"Me presentaron un informe sobre el Pantanal, lo vi y me emocionó tanto ver aquella fotografía, aquel contraste (...). Me dio tanta sensación de vida, de algo que era nuevo, que nunca podía imaginar que esto pueda desaparecer, porque es un cauce de vida, el agua, la vegetación, la fauna... Todo es algo muy completo", comentó Oller a Efe durante los ensayos previos al estreno.

La obra cambió de nombre y pasó a llamarse "Bienvenidos al Jardín del Pantanal", enriquecida ya en Paraguay con las experiencias de los bailarines, los técnicos y el resto del elenco con el que Oller trabaja en Asunción.

Con ellos estrenará el 28 de septiembre "una coreografía de una hora y cinco minutos", con canciones de Rossell, mezclada con música tradicional paraguaya, como las guaranias, o las composiciones del cantautor local Ricardo Flecha.

Eso unido a una versión en español y guaraní del poema de José Agustín Goytisolo "Palabras para Julia", con melodía de Paco Ibáñez.

"'Palabras para Julia' hace 15 años que la quería montar, pero no fue casualidad que yo diga la monto aquí. Me vino porque estaba en guaraní mezclado con Paco Ibáñez. Era todo muy especial", relató Oller.

El coreógrafo volverá a estrenar en Asunción después de 23 años, cuando llegó a Paraguay con "Trocito Cielo", "una pieza que marcó un antes y un después a nivel creativo" en su carrera.

Esta vez presentará una pieza "llena de esperanza, de esperanza de vida".

"Lo que el público va a sentir desde el primer momento son muchas emociones diferentes, muchos contrastes emocionales y no va a estar indiferente, porque le va a transportar a sitios, a sitios muy cercanos de él, o incluso lejanos, pero muy cerca del ser humano, porque no dejo de hablar siempre de la fragilidad del ser humano y del poder del ser humano", contó el coreógrafo.

Oller también persigue que el espectador se pregunte con esta coreografía qué mundo va a dejar a las futuras generaciones, en medio de contaminación e incendios que están arrasando buena parte de Paraguay.

El fuego en el Pantanal, que conoció al llegar a Paraguay, le "dolió mucho" e incluyó esas reacciones en la obra, consciente de que "los incendios forman parte de la vida", pero convencido de que "esto va a cortarse".

"Yo espero la gran lluvia torrencial que pare todo estos incendios y que haga reflexionar a la gente que los provoca, pero no es algo nuevo", apuntó.

Oller, director de la compañía Metros, espera el estreno de "Bienvenidos al Jardín del Pantanal" "con muchas ganas" y dispuesto a "cerrar un ciclo de algo muy importante".

La propuesta para ponerse al frente de la obra le llegó del responsable Dirección de Elencos Nacionales, Víctor Rodríguez, con quién ya trabajó en "Trocito Cielo", poco antes de entrar en un quirófano para someterse a una operación de cadera.

Ese contratiempo no le supuso ningún obstáculo y, tras la recuperación, viajó a Asunción para trabajar "a corazón abierto" con el Ballet paraguayo.

"Sabíamos que iba a salir, porque yo siempre creo en la esperanza humana, creo en el hecho de que hay alguien detrás, humano, que quiere hacerlo", manifestó el coreógrafo. EFE