Mario Mola dice que su objetivo es “ganar una medalla” en Tokio”

Palma, 16 sep (EFE).- El triatleta español Mario Mola, actual subcampeón del mundo de triatlon, ha afirmado este lunes que su objetivo en 2020 es “ganar una medalla” en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Si no saliera con el objetivo de intentar ganar o de luchar por esas primeras posiciones ya estaría regalando puestos (en los JJOO)”, ha subrayado Mola en un encuentro con los medios de comunicación en la localidad mallorquina de Can Picafort.

El tres veces campeón del mundo de triatlón y ganador de siete medallas seguidas en esa especialidad deportiva ha asegurado que en Tokio mantendrá el plan de trabajo que tantos éxitos le ha dado.

“Vamos a intentar no cambiar demasiadas cosas, porque creo que cuando todo funciona, volverse loco o intentar cambiarlo no tendría mucho sentido”, ha señalado.

Mola se proclamó subcampeón del mundo en la Gran Final disputada en la localidad suiza de Lausana el pasado mes de agosto, rompiendo una racha de tres títulos mundiales consecutivos.

En la última prueba no pudo superar al francés Vicent Luis, que llegó a la final con bastante ventaja en la clasificación.

El triatleta mallorquín esperó en la meta a Luis para felicitarle y también le dio ánimos en plena lucha por el podio.

La medalla de plata supuso una pequeña decepción para Mola, que también arrastró problemas musculares en la espalda en los pasados meses de abril y mayo.

“A principios de esta temporada me costó más tener la motivación adecuada para ganar un mundial. He estado tan acostumbrado a tener temporadas donde todo me salía rodado, y sé que no debería ser así. Aunque las cosas no salgan bien, tienes que tener la motivación para volver a estar donde crees que debes estar. Y eso es lo que me hizo volver a entrenar y al máximo nivel”, indicó Mola.

Con respecto a Tokio, el triatleta balear cree que “será más fácil mantener el hambre y ganas de hacer las cosas bien”.

“Es la única manera de llegar al cien por cien. La oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos es muy guapa para un deportista”, ha resumido Mario Mola. EFE

pcl/bal/mlm/arh

(foto) (vídeo)