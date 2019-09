Martes, 17 de septiembre de 2019

Madrid, 16 sep (EFETV).-

.- Jerusalén.- Los israelíes elegirán hoy una nueva Knéset (Parlamento), después de que la anterior se disolviese tras los comicios de abril al no lograr Benjamín Nentayahu apoyos suficientes para formar gobierno.

.- Madrid (España).- El rey de España inicia una decisiva ronda de consultas políticas para determinar si es posible lograr un acuerdo de Gobierno, aunque la mayoría de los líderes políticos creen inevitable que haya nuevas elecciones.

.- Estrasburgo (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo celebra un debate sobre los compromisos climáticos que debe adoptar la UE de cara a la cumbre de Naciones Unidas sobre este tema, que se celebra a partir del sábado 21 de septiembre.

.- Estrasburgo (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo vota una resolución sobre noticias falsas e injerencias en los procesos democráticos europeos.

.- Viena (Austria).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra su Conferencia General anual, durante la que, entre otros temas, se debatirá sobre el programa nuclear de Irán.

.- Montevideo (Uruguay).- El candidato a la Presidencia de Uruguay por el partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, participa en un desayuno de consulta en la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes).

.- Londres (Reino Unido).- La Royal Academy of Arts de Londres presenta a la prensa una exposición dedicada a Antony Gormley, la mayor muestra dedicada al escultor británico en su país durante la última década.

.- Santiago de Chile.- Con un origen incierto que se pierde entre influencias de la jota española y las danzas amerindias, la cueca alcanzó un carácter propio como el baile tradicional chileno, una coreografía similar a un cortejo que inunda los cada poblado y barrio del país por las Fiesta Patrias, que arrancan este miércoles.

.- Ciudad de Panamá.- Crónica sobre la danza panameña del "Torito Guapo" de Antón, y del impulso que un grupo de madres y folcloristas quieren impulsarle para que las nuevas generaciones se apropien y rescaten esta tradición.

.- Lisboa (Portugal).- Bajo el hashtag #aviolencianaoestanamoda la nueva marca lusa "The Thinker and The Sinner" organiza su primer desfile para presentar sus modelos y sensibilizar al público sobre la violencia machista y la sostenibilidad de la moda, en un evento que reunirá a reconocidas modelos y actrices portuguesas.

.- Bruselas (Bélgica).- El embajador español Juan Prat Coll presenta en Bruselas su libro "De Cataluña a Catalunya", con participación del político y abogado Josep Antoni Duran Lleida y del escritor Gregoire Polet, entre otros.

.- Bangkok (Tailandia).- Un spiderman vende flores a los coches en Bangkok.

.- París (Francia).- Entrenamiento y rueda de prensa del Real Madrid previa al partido de Champions League del miércoles contra el PSG.

.- Londres (Reino Unido).- Ambiente previo al partido entre el Valencia y el Chelsea.

.- Dortmund (Alemania).-Ambiente previo al partido de la Liga de Campeones entre el Borussia Dortmund y el FC Barcelona.

.- Dortmund (Alemania).- Ruedas de prensa del Barcelona y del Borussia-Dortmund tras el partido de la Liga de Campeones.

