$!Más del 70 por ciento no apoya a Maduro en Venezuela según encuestadora

Un sondeo de la compañía Riwi.com, encuestadora de origen canadiense, dice que más del 70 por ciento de los entrevistados no apoyan a Nicolás Maduro en Venezuela.

La encuesta fue realizada entre el 15 de febrero y 18 de marzo del 2019, previo a los acontecimientos de los últimos días, y se entrevistaron a 3,591 personas de distintas edades. Según la misma, el 77 % de los interrogados no apoya a Nicolás Maduro, frente a un 23 % que sí.

Otro de los cuestionamientos es si lo considera un presidente legítimo. Sobre esto, el 65 % considera que no lo es, mientras que un 35 % dice que si lo es.

En cuanto a las edades, entre los ciudadanos entre 14 y 34 años, un 83 % no apoyan a Maduro, entre 35 y 54 años, un 73 % no lo apoya, mientras que entre los mayores a 55, un 66 % no lo apoya.

Los datos también reflejan que, hacia el oeste del país y en el norte, en los estados de Zulia y Lara más del 75 % no apoya al presidente. Así como tampoco al este, en el estado de Anzoátegui, donde más del 70 % tampoco lo apoya.

Sin embargo, cuando se trata entre la visión positiva que tienen los venezolanos respecto a Estados Unidos o Rusia, el 6 % que tiene una aceptación por los estadounidenses se opone a Maduro, mientras que el 51 % que ve como positivo a los rusos, si lo apoya.

Enlace a la encuesta aquí.